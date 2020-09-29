Denizli OSB’de HES kodu uygulaması başladı

İçişleri Bakanlığı, korona virüsle mücadele kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında HES kodu uygulamasını zorunlu hale getirdi. Bu kapsamda, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nde de HES (Hayat Eve Sığar) Kodu kullanılması zorunlu hale getirildi. Uygulama ile personel ve ziyaretçiler HES Kodunu görevlilere göstererek hizmet binalarına giriş yapabiliyor.

İçişleri Bakanlığı’nın korona virüs kapsamında riski minimum seviyeye indirme amacıyla HES kodu uygulamasını zorunlu hale getirdi. Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında son günlerdeki olumsuz gelişmeler nedeniyle, bölgede yeni tedbirlerin alındığını dile getiren Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş, “Bölge Müdürlüğü binasına iş, evrak takibi ve görüşme gibi edenlerle gelen ziyaretçilerimiz için HES kodu uygulaması yapılacaktır. HES kodu bulunmayan veya riskli grup kaydı çıkan kişilerin bölge binasına giriş izni verilemeyecektir. Gerekli önlemleri alarak hem sanayi çalışanlarının hem de bölge personelimizin sağlıklarını kontrol altına almış oluyoruz. Vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması için Müdürlüğümüze gelmeden önce HES kodlarını almalarını rica ediyoruz. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyorum.” dedi.

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