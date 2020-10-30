Denizli Büyükşehir Belediyesi 144'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı



Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, 1876 yılında kurulan belediye teşkilatının 144'ncü yıl dönümü törenle kutlandı. Denizli'nin artık dünya kentleri ile yarıştığını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkan Osman Zolan, "Bu şehre hizmet etmek, hizmetkar olmak onurların, şereflerin en büyüğüdür" dedi.

15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti´li Osman Zolan, Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Denizli eski belediye başkanları Hasan Gönüllü, Ziya Tıkıroğlu, Ali Marım ve Ali Aygören ile ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, "1876 yılından beri her belediye başkanımız, meclis üyelerimiz ve çalışanlarımız bu şehrin hizmetinde olmuş, imkanlar dahilinde vatandaşlarımızın talebini karşılamak, dertlerini çözmek için gece gündüz çalışmıştır. Hakkın rahmetine kavuşan, önceki dönem başkanlarımız başta olmak üzere meclis üyelerimiz ve tüm çalışanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun" dedi.

'DENİZLİ'YLE NE KADAR GURUR DUYSAK AZDIR'

Denizli'nin geçmişten bugüne büyük atılımlar yaptığına dikkati çeken Başkan Zolan, "144 yıl sonra bugün dönüp baktığımızda Denizli, cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma ile ilgili hedefi kendine ödev almıştır. Denizli sanayi, turizm, tarım ve aynı zamanda yerel hizmetler anlamında Türkiye'ye örnek olacak işler yapmıştır. Denizli'yle ne kadar gurur duysak azdır" diye konuştu.

'BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ'

Denizli'nin tükettiğinden daha fazlasını üreten, dış ticaret anlamında fazlalık veren bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Zolan, şunları kaydetti:

"Denizli örnek bir şehir haline gelmiştir. Altyapısı, üstyapısı, yeşil ve spor alanları, trafik düzeni, köprülü kavşakları, temiz havası, hangi yönünden bakarsanız bakın, Denizli daha güzele doğru gitmiştir. Bu şehre hizmet etmek, hizmetkar olmak bizim için onurların, şereflerin en büyüğüdür. Başta vatandaşlarımızın teveccühü ve Allah'ın takdiri ile bu görevlere geldik. Önceki başkanlarımızın yapmış olduğu iş ve işlemler gibi şehrimize ve milletimize hizmet etmek için gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah daha hedeflerimiz var, daha yapılması gereken işler, varılması gereken yerler var. Dün ve bugün olduğu gibi yine el ele, omuz omuza, gece gündüz çalışarak o hedeflere hep birlikte ulaşacağız. Birlikte başaracağız." DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2020-10-30 14:53:10



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