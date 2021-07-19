Selçuklu Komutanının türbesinde bayram düzenlemesi

Denizli’nin Çal ilçesine bağlı Mahmutgazi Mahallesinde bulunan Mahmutgazi Türbesi’nde Kurban Bayramı öncesi düzenleme, tamirat ve temizlik çalışması yapıldı.



Selçuklu komutanları ve uç beylerden olan Mahmutgazi, bölgenin Türkler’e geçmesinden sonra Mahmutgazi’de kaldı. Ölümüne kadar bölgede yaşayan Mahmutgazi vefat ettikten sonra 14.yüzyılda türbesi yapıldı. Halen Çal’ın Mahmutgazi Mahallesi’nde bulunan türbeyi her bayram öncesi yüzlerce kşişi ziyaret ediyor. Çal Belediye ekipleri, bayram öncesi türbe bahçesinin yıpranan duvarlarını tamir etti. Giriş kapısı yeniden yapıldı. Türbenin hasar gören bazı yerlerinde tamirata gidildi. Bahçesi temizlendi.

Belediye Başkanı Fethi Akcan, “Denizli ve Çal bölgesinin Türkler’in egemenliğine geçmesinde büyük emeği olan Mahmutgazi’yi bir kez daha rahmetle anıyoruz. Ecdadımıza karşı her zaman saygılıyız. Bayramlar da yüzlerce kişinin ziyaret ettiği türbenin çevre düzenlemesi ve yıpranan duvarlarının tamiratında emeği geçen personelimi kutluyorum” dedi.

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