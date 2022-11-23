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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında neler olmalı, hangi malzemeler konulmalı?

Türkiye'nin dört bir yanında meydana gelen depremlere bir yenisi daha eklendi. Bu kez Düzce'de yaşanan ve 5.9 şiddetinde olan deprem, birçok ilimizde de ciddi şekilde hissedildi. Söz konusu depremlerin devam etmesi nedeniyle deprem çantasında neler olmalı konusunu vatandaşlarımız için araştırdık...

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  • Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında neler olmalı, acil durum çantasına neler konulmalı?

    Sismik olarak oldukça aktif olan yurdumuzda depremler yaşanmaya devam ediyor. Yurdumuzun dört bir yanındaki binlerce vatandaşımızı etkileyen deprem ile ilgili olarak en çok araştırılan deprem çantasında neler olmalı sorusunun cevabını bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...
  • Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında neler olmalı, acil durum çantasına neler konulmalı?

    AFET VE ACİL DURUM ÇANTASININ İÇERİSİNDE NELER OLMALI?

    Gıda

    Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).
  • Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında neler olmalı, acil durum çantasına neler konulmalı?

    Önemli belge fotokopileri

    Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)
    Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri
    Zorunlu Deprem Poliçesi
    Diplomalar
    Pasaport, banka cüzdanı vb.
    Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)
    Giyecekler
    İç çamaşırı
    Çorap
    Yağmurluk
    İklime uygun giysiler
    Su
    Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.
  • Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında neler olmalı, acil durum çantasına neler konulmalı?

    Hijyen malzemeler

    Sabun ve dezenfektanlar
    Diş fırçası ve macunu
    Islak mendil
    Tuvalet kâğıdı
    Hijyenik ped
  • Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında neler olmalı, acil durum çantasına neler konulmalı?

    Diğer malzemeler

    İlk yardım çantası
    Uyku tulumu veya battaniye
    Çakı, düdük, küçük makas
    Kâğıt, kalem
    Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)

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