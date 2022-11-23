Sismik olarak oldukça aktif olan yurdumuzda depremler yaşanmaya devam ediyor. Yurdumuzun dört bir yanındaki binlerce vatandaşımızı etkileyen deprem ile ilgili olarak en çok araştırılan deprem çantasında neler olmalı sorusunun cevabını bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...