16 Mart Perşembe son depremler listesi... Kahramanmaraş ve Hatay depremlerin ardından bölgede ve ülke genelinde artçı sarsıntılar ve depremler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak saat 13.55'te Bolu'da yaşanan 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından son dakika depremler listesi en çok aranan konular arasında yer aldı. Deprem olduğunu düşünenler "Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD 16 Mart Perşembe son depremler listesi...