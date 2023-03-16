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Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 16 Mart Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Türkiye 16 Mart Perşembe günü, Malatya, Elazığ ve Bolu'da yaşanan depremlerle sarsıldı. Deprem olduğunu düşünen ve depremi hissedenler, deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi gibi sorulara yanıt arıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi paylaştı. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD 16 Mart Perşembe son dakika depremler listesi...

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  • SON DAKİKA depremler listesi 16 Mart 2023: Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi? Kandilli ve AFAD son depremler listesi

    16 Mart Perşembe son depremler listesi... Kahramanmaraş ve Hatay depremlerin ardından bölgede ve ülke genelinde artçı sarsıntılar ve depremler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak saat 13.55'te Bolu'da yaşanan 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından son dakika depremler listesi en çok aranan konular arasında yer aldı. Deprem olduğunu düşünenler "Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD 16 Mart Perşembe son depremler listesi...
  • SON DAKİKA depremler listesi 16 Mart 2023: Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi? Kandilli ve AFAD son depremler listesi

    BOLU'DA DEPREM

    AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 13.55'te merkez üssü Bolu olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

     
  • SON DAKİKA depremler listesi 16 Mart 2023: Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi? Kandilli ve AFAD son depremler listesi

    MALATYA VE ELAZIĞ'DA DEPREM!

    Afad verilerine göre; sabah saatlerinde Malatya'da 3,4 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. 16 Mart saat 06.40'ta ise Elazığ'ın Palu ilçesinde 3,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 
  • SON DAKİKA depremler listesi 16 Mart 2023: Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi? Kandilli ve AFAD son depremler listesi

    AKDENİZ'DE DEPREM!

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Saat 05.27'de Akdeniz'de 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
  • SON DAKİKA depremler listesi 16 Mart 2023: Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi? Kandilli ve AFAD son depremler listesi

    AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 16 MART

    Elazığ'ın Palu ilçesinde 3,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

    Malatya'da 3,4 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.

    Akdeniz'de 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    (Bölgede artçı depremler devam ediyor yeni bilgilere göre haberimiz güncellenecektir.)
  • SON DAKİKA depremler listesi 16 Mart 2023: Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi? Kandilli ve AFAD son depremler listesi

    "DEPREMLER DEVAM EDECEK" UYARISI

    Bazı bölgelerden ambulans sesleri duyulurken, vatandaşların tedirgin olduğu gözlendi. Uzmanlar ise daha önceki depremlerin bu depremleri tetiklediği yönünde görüş belirtti. Depremlerin bölgede devam edeceği uyarısında da bulunuldu.
  • SON DAKİKA depremler listesi 16 Mart 2023: Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi? Kandilli ve AFAD son depremler listesi

    OKTAY: HASARLI BİNALARDAN UZAK DURULMASINI RİCA EDİYORUZ

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Hatay merkezli depremlerle ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz."
  • SON DAKİKA depremler listesi 16 Mart 2023: Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi? Kandilli ve AFAD son depremler listesi

    AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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