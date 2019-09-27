Tüm sigorta şirketleri katkı sağlayacak

Türkiye Sigorta Birliği'ne (TSB) başkan adayı olan ve başkanlığına kesin gözüyle bakılan Güneş Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, zorunlu deprem sigortası kurumu olan DASK'ın önemli bir kurum olduğunu ve İstanbul ya da başka yerde olabilecek depremde ekonomiye verilecek hasarı önleyebilecek bir birikime ulaştığını ifade etti. Ancak şu anda yüzde 54.2 olan deprem sigortalı konut oranının yüzde 100'e çıkması gerektiğini ifade eden Benli, böylece Türkiye ekonomisine bir zarar gelmeden afetlerin atlatılacağını ifade etti.

TÜM ŞİRKETLER KARARA KATILACAK

Türkiye Sigorta Birliği başkanlığına seçilmesi halinde özellikle katılımcı bir anlayışı benimseyeceğini kaydeden Benli, "Daha fazla katılım sağlamaya çalışacağız. Herkesin uzmanlığı doğrultusunda Birlik'e katkı sağlaması gerekiyor. Komitelerin ötesine geçip tüm şirketlerin ortak karara katılması lazım. Çalışmaları illa 10 komite ve 4 alt komiteye sıkıştırmamak lazım" diye konuştu. Seçilmeleri halinde aksiyon listelerini paylaşacaklarını anlatan Benli, şunları söyledi: "Eski TSB başkanları nezih insanlardı ve zor şartlarda iyi işler yaptılar. Biz de basit, açık, şeffaf, dürüst bir yönetim anlayışını benimseyeceğiz"

TRAFİKTE DAHA İYİ ÇÖZÜMLER VAR

Benli, kıdem tazminatlarının Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) katılmasının ekonomiye büyük bir ivme kazandıracağını belirterek, "BES'te 2003'ten bu yana verilen her söz tutuldu. Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) tamamlayacak bir yapı ortaya çıkacak. Bizim fonları nasıl daha iyi yönetebileceğimizi düşünmemiz lazım. Bu konuda çalışılıyor, fırsat heba edilmemeli. Ancak tüm tarafların katılımı ile iyi yönetilmesi gereken bir süreç" dedi. Trafik sigortası tavanı ile ilgili olarak da Benli, "Trafik sigortası zorunlu bir sigorta. Sigorta zorunlu, primler serbest olmaz. Ayrıca sektörün geliştirdiği daha iyi çözümler de var. Trafikte kamunun hassas olması bana normal geliyor, matematik hesabını iyi yapıp müşteri tarafını da düşüneceğiz ama hiçbir şirket de bunun için zarar etmek istemez. Havuz bunun için iyi bir çözüm oldu" dedi. Benli, birlik başkanı olur olmaz uğraşacağı konularla ilgili de "Genel Şartlar bekliyor, öncelikle onun çıkması lazım. Trafik, havuz, hekim mali mesuliyet, kıdem tazminatı ve Otomatik Katılım Sistemi (OKS) öncelikli konular" şeklinde konuştu.

Sigortacılık sektörünün doğru ürünlerle büyümesi gerektiğini anlatan Benli, reasürans sisteminin önemine dikkat çekerek şunları kaydetti: "Türk Reasürans bu alanda sektöre önemli katkı sağlayacak. Verilemeyen teminatlarla ilgili anahtar olacak. Alternatif bir güç olacak. Alacak sigortası, katılım sigortacılığı da gelişim alanları. Potansiyelimizin farkında değiliz. Kefalet sigortası ile teminat mektubu veriliyor. Bunu devreye tam soktuğumuz zaman bile ciromuzu bir kat dala arttırmış oluyoruz. Bunun bankalara da faydası var. Bunları kamuya, bankacılara anlatmak lazım. Sektör hedeflerinin gerisinde, her kanalda yapacak çok iş var."

KAMU BİZİM EN KOLAY ULAŞACAĞIMIZ YER

Sigortacılığın sorunlarını çözmek için kamu kuruları ve siyasetin çözüm odaklı yaklaşımları ile işlerini en çok kolaylaştıran taraf olduğunu anlatan Benli, "Kamu tarafında iyi tepkiler var ve orası bizim en kolay ulaşacağımız yer. Bizden bu tip çalışmalar bekliyorlar. Çözüm ve performans odaklılar. Genel müdür ziyaretlerinden de iyi izlenimlerle döndüm. Birlik ortak paydamız. Birliğin doğru konumda ve hak ettiği noktada olması lazım. Birlik 10-15 sene öncesiyle aynı değil. Bunu başaranların emeklerine sağlık" diye konuştu.

TÜM KANALLARI KULLANMALIYIZ

Sigortacılığa ilişkin olarak da Benli, şunları kaydetti: "Sigortacılık yapıp büyük bir şirket olmak için sadece birini değil tüm kanalları kullanmak lazım. Banka sigortacılığını ferdi kazaya indirgemek mümkün değil. Müşterinin birçok ihtiyacı var. Bankacı biraz da uzman olmadığı bir işi yaptığı için sigortacıların destek olması gerekiyor. Acenteler çok gelişti, eski dönemler geçti. Çıkarılan kanunla beraber, çok ileri düzeyde acentelerimiz var. Sigortacının gerçekten sigortacı olup işini bulup çözüm getirebilmesi lazım, sigortacılık nezih ve zor bir meslek. Dijital alan ise gelecekte etkin olacak. Ama bizim sektörümüz hizmet sektörü. Kullanım ne alındığına bağlı olarak değişir. Müşteri bilemeyebilir ama acentenin işi bu ve bu hizmeti veriyor. Dijital tarafta buna ihtiyaç hissetmeyen müşteri oradan alabilir. Ama lastiği patlasa bile ne yapacağını bilmeyen müşteri acentesini arayabiliyor. Kararı müşteri verecek. Dijitalde zaman ve maliyet tasarrufu önemli. Bunu yapmayanlar geri kalacak. Blockchain finans sistemi için çok önemli. Sistemleriniz blockchaine uygun değilse üretim bile yapamazsınız."