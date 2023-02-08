Deprem spor kulüplerini de vurdu

Yeni Malatyaspor’da Çaykur Rizespor maçından sonra verilen izin dolayısıyla çok sayıda futbolcu depremde kentte bulunmazken, kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan enkaz altında kaldı. Ahmet Eyüp’ün dün cansız bedenine ulaşıldı.

Gaziantep FK takımı izinli olduğu için futbolcuların çoğu il dışındaydı, kentte bulunan az sayıda sporcu da şehirden ayrıldı.

Deprem bölgesinde yer alan TFF 2. Lig ekipleri Adıyaman Futbol Kulübü, Şanlıurfaspor, Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbekirspor, İskenderunspor, TFF 3. Lig ekipleri Karaköprü Belediyespor, Entegre Solar Elazığspor, 23 Elazığ Futbol Kulübü, Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor, Osmaniyespor FK, Malatya Arguvanspor deprem felaketinden etkilendi.

Bölgesel Amatör Lig'de 1. Grup, 2. Grup ve 7. Grup’ta bulunan birçok takım felaketin etkilediği ekipler oldu. 2. Grup’ta lider durumda bulunan Kahramanmaraş İstiklal Spor'da birçok oyuncu enkaz altında kalırken, futbolculardan Taner Kahriman hayatını kaybetti.

İskenderunspor'da Başkan Hakan Bolat, sosyal medya hesabından kaleci antrenörü Uğur Kurt ve U19 oyuncusu Burak Duraltı'nın göçük altında olduğunu açıkladı. Başkan Bolat, ayrıca teknik ekipten Halil İbrahim Ölmez'in enkazdan çıkarıldığını ancak yoğun bakımda olduğunu ifade etti. Kalan sporcular ve aileleri İskenderun dışına çıkarıldı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi A Grubu'nda Gaziantep temsilcisi ALG Spor ve Onvo Hatayspor, B Grubu'nda Amed Sportif Faaliyetler ve Bitexen Adana İdmanyurduspor, 1. Lig'de de Doğuş Gold Gaziantep Asya Spor ve Birfen Koleji Hatay Defne Spor depremden etkilendi.

VOLEYBOLCU BETÜL ÇOBAN ÇAKIR - BEDRETTİN ÇAKIR ÇİFTİ HAYATINI KAYBETTİ

TVF Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Gaziantep temsilcisi Merinos Voleybol'un smaçörü Betül Çoban Çakır ve voleybolcu eşi Bedrettin Çakır kurtarılamadı.