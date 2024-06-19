Depremle birlikte sessizliğe bürünen Türkiye'nin en uzun sahili eski günlerini aratmadı

Bayram tatilini denizde geçirdiklerini belirten Ahmet Kimyeci, "Bayram dolayısıyla sahildeki evimize geldik. Bayramı burada geçiriyoruz. Havalar sıcak ama denizler normal gidiyor. Bundan daha güzel veya kötü olabiliyor. Sıcak havalarda serinlemenin tek yöntemi denize girmek olur. Torunlarımızla birlikte geldik. Plaj güzel ama biraz bakım gerekiyor. Plaj kalabalık ama birkaç saat sonra daha da kalabalık olur. Akşam 8'e kadar bu denize girilir. Tatlı bir denizimiz var. Havalarda çok sıcak serinlemenin de tek yolu bu. Bayram tatilini de böyle geçiriyoruz" dedi.