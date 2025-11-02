Habertürk
Habertürk
        DERBİ CANLI İZLE | Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanıyor?

        Beşiktaş - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanıyor?

        Süper Lig'in 11. haftasında gözler Dolmabahçe'ye çevriliyor. Beşiktaş ile Fenerbahçe, ligin kaderini etkileyecek dev derbide karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, sadece üç puan değil, aynı zamanda moral ve liderlik yarışında büyük önem taşıyor. Siyah-Beyazlılar kötü gidişe derbiyle son vermek isterken, Sarı-Lacivertliler galibiyet serisini sürdürmenin peşinde. Peki, Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanıyor? İşte Beşiktaş - Fenerbahçe maçı yayın bilgisi...

        Giriş: 02.11.2025 - 16:11 Güncelleme: 02.11.2025 - 16:11
        1

        Futbolseverlerin haftalardır beklediği büyük gün geldi! Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig’in 11. haftasında Dolmabahçe’de sahne alıyor. Zirve yarışında kritik öneme sahip dev karşılaşmada iki ezeli rakip, sezonun en iddialı 90 dakikasında kozlarını paylaşacak. Taraftarlar, Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak bu tarihi derbide hem heyecanı hem de şampiyonluk mücadelesinin seyrini belirleyecek anları yaşayacak. İşte detaylar...

        2

        BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİ MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

        Beşiktaş - Fenerbahçe maçı 2 Kasım Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.

        3

        BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

        Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        4

        MUHTEMEL 11'LER

        Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rafa Silva, Cerny, Cengiz, Abraham.

        Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Kerem, Asensio, Nene, En Nesyri.

