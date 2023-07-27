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Şikâyette bulunan yöre sakinlerinden Merih Baş, atıkların yola ve denize karıştığını belirterek, "Arıtma sistemi bayramdan önce patladı, çevre kirliliği oluştu. Atıklar ve taşan balıklar yola kadar ulaştı. Bunların balık yağı, kanı ve çevreye zarar verecek atıklar olduğunu belirledik. Burada yapılan işlemin kasıtlı olmadığı fakat yetersiz olduğuna kanaat getirdim. OSB müdürü bizi bilgilendirdi ama şu anda çevre kirliliği devam etmekte. Kurban Bayramı'nda arabamın altını 4 kere yıkadım. Balıklar arabamın altına yapıştı. Şu an sızıntı az ama hava sıcaklıklarının artmasıyla kanalizasyon içinde bunlar ve dışarı çıkamayan vazelin kıvamındaki balık yağı artıkları eriyip, tekrar kanalizasyondan gitmekte" dedi.