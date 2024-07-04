Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Deren Talu, önce yüzdü sonra güneşlendi - Magazin haberleri

        Deren Talu, önce yüzdü sonra güneşlendi

        Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, Bodrum'da kaldığı otelin plajında görüntülendi. tatilin keyfini çıkaran Talu, önce yüzdü sonra güneşlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2024 - 07:29 Güncelleme: 04.07.2024 - 08:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Bir süredir Bodrum'da tatil yapan Deren Talu, kaldığı otelin plajında objektiflere yansıdı.

        2

        Deren Talu, plajda tüm bakışları adeta üzerine topladı.

        3

        Tatilin keyifini çıkaran 27 yaşındaki Deren Talu, hem denizin hem de güneşin keyfini çıkardı.

        4

        Sıcak havadan bunalan Deren Talu, kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.

        5

        Leopar desenli bir bikini giymeyi tercih ettiği görülen Deren Talu, daha sonra güneşlenmek için şezlonguna yürüdü.

        6

        Şezlonguna dönen Deren Talu, ardından kurulanıp güneşin keyfini çıkardı.

        #Deren Talu
        #defne samyeli
        #BODRUM
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        32 yaşında can vermişti... Fit vücut uğruna ölüm!
        32 yaşında can vermişti... Fit vücut uğruna ölüm!
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Plajda çakı ve zıpkınla orkinos avı!
        Plajda çakı ve zıpkınla orkinos avı!
        En 'Milli' takım: Bizim Çocuklar!
        En 'Milli' takım: Bizim Çocuklar!
        Şiddet olayları tırmanışa geçti: 3. kez OHAL!
        Şiddet olayları tırmanışa geçti: 3. kez OHAL!
        Merih Demiral'dan flaş paylaşım!
        Merih Demiral'dan flaş paylaşım!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına alarmı!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına alarmı!
        İlklerin takımı!
        İlklerin takımı!
        Kök aylıkta zam hesabı
        Kök aylıkta zam hesabı
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Dilan Polat için 27 yıl hapis talebi
        Dilan Polat için 27 yıl hapis talebi
        6 çocuğun daha mezarı bulundu
        6 çocuğun daha mezarı bulundu
        Kerem Aktürkoğlu'na Rusya'dan talip!
        Kerem Aktürkoğlu'na Rusya'dan talip!
        Merih'in attığı golde eşi
        Merih'in attığı golde eşi
        9. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu: İşte teklifin ayrıntıları...
        9. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu: İşte teklifin ayrıntıları...
        Hastane inşaatında yangın
        Hastane inşaatında yangın
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Zaniolo, Atalanta'da!
        Zaniolo, Atalanta'da!
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu