Deren Talu, önce yüzdü sonra güneşlendi
Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, Bodrum'da kaldığı otelin plajında görüntülendi. tatilin keyfini çıkaran Talu, önce yüzdü sonra güneşlendi
Giriş: 04.07.2024 - 07:29 Güncelleme: 04.07.2024 - 08:13
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Bir süredir Bodrum'da tatil yapan Deren Talu, kaldığı otelin plajında objektiflere yansıdı.
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Deren Talu, plajda tüm bakışları adeta üzerine topladı.
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Tatilin keyifini çıkaran 27 yaşındaki Deren Talu, hem denizin hem de güneşin keyfini çıkardı.