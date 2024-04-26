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        Haberler Dünyadan Dermot Mulroney: O afiş yüzünden iş bulamadım

        Dermot Mulroney: O afiş yüzünden iş bulamadım

        1990'lı yılların meşhur romantik komedisi 'En İyi Arkadaşım Evleniyor'da Julia Roberts ile başrolleri paylaşan Dermot Mulroney, yıllar sonra filmin afişini eleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2024 - 13:33 Güncelleme: 26.04.2024 - 13:33
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        Julia Roberts'ın yanında başrol paylaşmak, Dermot Mulroney için işleri beklediği kadar yoluna koymadı. 1997 yapımı 'En İyi Arkadaşım Evleniyor' (The My Best Friend's Wedding) filminde başrolde yer alan 60 yaşındaki oyuncu, dönemin ünlü romantik komedisinden sonraki bir yıl boyunca hiç iş teklifi almamasını, filmin afişine bağladı.

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        Dermot Mulroney, konuyla ilgili olarak; "Popüler bir filmde oynamanın beraberinde getireceği hediyeyi almak için bekliyordum ve bunun yerine bir yıl boyunca çalışmadım" dedi.

        38 milyon dolarlık bütçeyle çekilen film, 1997 yazında gösterime girdiğinde 127 milyon dolarlık hasılat elde etmişti.

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        "Bunu afişte çok küçük olmama, o pastadaki küçük adam oluşuma bağladım" diyen Mulroney, verdiği röportajda;"Arkadaşlar, beni biraz daha büyük yapsaydınız belki iş bulabilirdim" dedi.

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        Şimdi 56 yaşında olan ünlü oyuncu Julia Roberts'ın başrolde yer aldığı film, 28 yaşına kadar başkalarıyla evlenmedikleri takdirde birbirleri ile evlenmek üzere sözleşen iki arkadaşın hikâyesini anlatıyor.
        Filmde; Dermot Mulroney'in canlandırdığı 'Michael, 28 yaşına 2 hafta kala 'Michael Julianne’ye (Julia Roberts) telefon edip bir başkasıyla, yani zengin bir ailenin kızı olan 'Kimberley Walace' (Cameron Diaz) adlı bir universite öğrencisi ile söz kestiğini söyler. Michael ile evlenmeyi planlayan 'Julianne', düş kırıklığına uğramıştır ve bu evliliği sabote etmeye karar verir.

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        Filmin ünlü afişinde Julia Roberts merkezde bulunurken, düğün pastasının üstünde Dermot Mulroney ile Cameron Diaz gelin ve damat olarak minik görselleriyle yer alıyor.

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        Dermot Mulroney, bu filmden sonra bekledi ve sonunda 1999 yılında Patricia Arquette, Don Johnson, Ellen DeGeneres ve Mary-Louise Parker ile başrolleri paylaştığı 'Goodbye Lover' filminde oynadı. Ünlü oyuncu romantik komedi kariyerine 'The Wedding Date' (2005), 'Must Love Dogs' (2005) ve ardından geçen yıl çektiği 'Senden Başka Herkes' (Anyone but You) filmleriyle devam etti.

        #Dermot Mulroney
        #Julia Roberts
        #En İyi Arkadaşım Evleniyor
        #Romantik Komedi
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