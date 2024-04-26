Dermot Mulroney: O afiş yüzünden iş bulamadım

Şimdi 56 yaşında olan ünlü oyuncu Julia Roberts'ın başrolde yer aldığı film, 28 yaşına kadar başkalarıyla evlenmedikleri takdirde birbirleri ile evlenmek üzere sözleşen iki arkadaşın hikâyesini anlatıyor.

Filmde; Dermot Mulroney'in canlandırdığı 'Michael, 28 yaşına 2 hafta kala 'Michael Julianne’ye (Julia Roberts) telefon edip bir başkasıyla, yani zengin bir ailenin kızı olan 'Kimberley Walace' (Cameron Diaz) adlı bir universite öğrencisi ile söz kestiğini söyler. Michael ile evlenmeyi planlayan 'Julianne', düş kırıklığına uğramıştır ve bu evliliği sabote etmeye karar verir.