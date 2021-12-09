"EVLİLİK DÜŞÜNCEMİZ YOK"

Geçtiğimiz ağustos ayında babası Ferhan Şensoy'u kaybeden ve haklarında çıkan "evlilik" haberleri hatırlatılan Derya Şensoy, "Babamın vefatı henüz yeni sayılır. O yüzden şimdilik böyle bir şey için erken. Böyle bir düşüncemiz yok." demekle yetindi.