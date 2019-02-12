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Derya Tuna, geçirdiği bir kaza sebebiyle hastaneye kaldırılarak ameliyat olmuştu. Hastaneden evine dönen Tuna, "Geçirdiğim tatsız kazanın ardından çok şükür bugün evimdeyim. Arayan, yanımda olan tüm dostlarıma sonsuz teşekkürler. Sağlık hepimizle olsun" paylaşımını yaparak son sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.