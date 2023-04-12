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Derya Uluğ, depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz için iftar yemeği verdi

Şarkıcı Derya Uluğ, Hatay'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Taha Duymaz için iftar yemeği verdi. Duymaz'ın ailesiyle de bir araya gelen Uluğ, "Keşke sen hayatta olsaydın ve kendin yapsaydın o yemekleri. Senin hayalin benim hayalim olmuştu. Bugün gerçek oldu. Umarım bir yerlerden görüyorsundur" ifadelerini kullandı

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  • Derya Uluğ, depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın hayalini gerçekleştirdi - Magazin haberleri

    Çektiği yemek videoları ile ünlenen sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası Hatay’da enkaz altında kalmış ve 12 gün sonra cansız bedeni çıkarılmıştı.
  • Derya Uluğ, depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın hayalini gerçekleştirdi - Magazin haberleri

    Şarkıcı Derya Uluğ, dün yeniden Hatay’a gitti ve Taha Duymaz adına iftar yemeği verdi.
  • Derya Uluğ, depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın hayalini gerçekleştirdi - Magazin haberleri

    Ünlü şarkıcı, Duymaz'ın annesi Meryem Duymaz ve kardeşi Emre Duymaz ile de buluştu.
  • Derya Uluğ, depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın hayalini gerçekleştirdi - Magazin haberleri

    Uluğ, “Keşke sen hayatta olsaydın ve kendin yapsaydın o yemekleri. Olmadı… Senin hayalin benim hayalim olmuştu. Bugün gerçek oldu. Umarım bir yerlerden görüyorsundur. Mekanın cennet bahçesi olsun gönlü güzel Taha’m” ifadelerini kullandı.
  • Derya Uluğ, depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın hayalini gerçekleştirdi - Magazin haberleri

    Öte yandan geçtiğimiz yıl takipçilerinden gelen soruları cevaplayan Duymaz, "Gelecekteki planların nedir?" sorusuna verdiği cevapla yürekleri burkmuştu.

    "ÇOK YAŞAYACAĞIMI DÜŞÜNMÜYORUM"

    Taha Duymaz, "Ben geleceği görmüyorum, bilmiyorum yarına da kadar kalır mıyım, bilmiyorum. Ben bu kafadayım, az yaşayacağımı düşünüyorum. Geleceğe dair planlar kurmak istemiyorum. Hayal kursaydım aileme bakmaya devam ederdim" demişti.

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