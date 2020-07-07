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Devlet Kuşu filmi oyuncuları kimlerdir? Devlet Kuşu filmi konusu nedir?

Devlet Kuşu, Orhan Kemal'in aynı adlı kitabından uyarlanan 1980 yapımı bir Türk filmidir. Senaryosunu Orhan Aksoy'un yazdığı filmin yapımcılığını ve yönetmenliğini ise yine Memduh Ün üstlenmiştir. Film komedinin yanında dram öğeleri de içerir. 1961 yapımı Avare Mustafa filminin yeniden çevrimidir. Bu filmi de Memduh Ün çekmişti. Devlet Kuşu filmi oyuncuları kimlerdir? Devlet Kuşu filmi konusu nedir? İşte yanıtı

Devlet Kuşu

1980 yılında vizyona giren 74 dakikalık bir Kemal Sunal filmi. Kemal Sunal haricinde Serpil Çakmaklı ve Reha Yurdakul gibi ünlü isimler de yar almaktadır. Devlet Kuşu filmi oyuncuları kimlerdir? Devlet Kuşu filmi konusu nedir? İşte detaylar

Devlet Kuşu filmi konusu

Mustafa gecekondu mahallesinde oturmaktadır. Komşu kızı Aynur'u sevmekte ve mahalledeki arkadaşları Sülo ve Murat'la birlikte aylaklık etmektedir. Bir gün mahallelerine gelen Zülfikar adındaki zengin bir iş adamı mahalleye kızı Hülya'nın adını vereceği bir apartman inşa ettirmeye başlar. Mustafa'nın babası da inşaatın bekçisi olur. Babasıyla inşaatı görmeye gelen Hülya burada ünlü İtalyan aktör Jean Paul Belmondo'ya benzettiği Mustafa'yı görür ve aşık olur. Ailesinin baskısıyla Zülfikar ve Hülya'ya yakınlaşmaya başlayan Mustafa gün geçtikçe Aynur'dan ve arkadaşlarından kopmaktadır. Ailesini fakirlikten kurtarmak için Hülya'yla evlenmeyi düşünen Mustafa sonunda paranın mutluluk getirmeyeceğinin farkına varır ve mahallesine, Aynur'a geri döner.

Devlet Kuşu filmi oyuncuları

OyuncuRolKarakter
Kemal SunalMustafaBelmondo Mustafa
Serpil ÇakmaklıAynurMustafa'nın sevgilisi
Hüseyin KutmanZülfikarİş adamı
Bülent KayabaşSüloMustafa'nın arkadaşı
Yadigar EjderMuratMustafa'nın arkadaşı
Reha YurdakulKahveci Taşkasaplı-
Mehtap ArHülyaZülfikar'ın kızı
Nermin ÖzsesŞöhretMustafa'nın annesi
Muhteşem DurukanMehmetMustafa'nın babası
Sabahat İzgüNaimeAynur'un annesi

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