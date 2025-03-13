Devlet memurlarına doğum sonrası yarım zamanlı çalışma hakkı

Kurumlardan görüş alındıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla uygulama yönetmeliği ve hangi kamu çalışanlarının bu haktan yararlanabileceğine ilişkin cetvel, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

KANUN ÇIKTI ANCAK 8 YILDIR UYGULANMIYOR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na 2016'da eklenen yarım zamanlı çalışma hakkı, 8 yıldır uygulanamıyor. Bu, memurların hak kaybına uğramasına yol açtığı gibi kanunun çıkarılış amacına da hizmet etmiyor.

Bugüne kadarki mahkeme kararları, memurların ve sendikaların talepleri, sorunun çözümü için adım atılmasını gerektiriyor.

Görüşe açılan yönetmelik ve cetvellerin belirlenmesi ile çalışan ebeveynlerin hayatını önemli ölçüde etkileyecek önemli bir haktan yararlanmaları sağlanacak.

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Bu durumdaki memurlar yasal izinlerini tam olarak kullanacaklar anacak maaşlarının yarısı ödenecek. 40 saat olan haftalık çalışma süresi 20 saate düşecek. Yarı zamanlı çalışma hakkından yararlanamayacak doktor, polis, öğretmen, diplomat, itfaiye memuru, sağlık memuru… gibi personel ise bakanlıkların/kurumların görüşleri alındıktan sonra kesin şekilde belirlenecek.

YASAL DÜZENLEME NE GETİRİYOR?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nu ek madde 43’ünde yapılan değişiklik ile doğum ya da evlat edinme sonrası memurların çocuk bakımı için yarım zamanlı çalışabilmesine imkân tanınıyor. Bu haktan doğum yapan kadın ile eşi de yararlanabiliyor.

Doğum ya da evlat edinme sonrası memurların, normal sürenin yarısı kadar çalışarak maaş ve ödemelerinin yarısını alması söz konusu. Yasanın uygulanmasına yönelik usul ve esasları belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili.

Yasadan, doğum yapan kadın memurlar (analık/ücretsiz izin sonrası), eşi doğum yapan erkek memurlar (babalık izni sonrası) yararlanabiliyor. Bu süre doğuma ilişkin izinlerin bitiminden çocuğun ilköğretim çağına başladığı aybaşına kadar devam ediyor.

Haktan yararlanabilmek için doğum, çocuğun sağ olması, aynı çocuk için ilk başvuru olması (istisnalar hariç), kadro ünvanının, “yararlanamayacaklar” listesinde yer almaması gibi şartlar bulunuyor.

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KİMLER NASIL YARARLANIR?

En az 1 ay önceden yazılı talep (istisnai durumlarda süre aranmaz) gerekiyor. Başvuru dilekçesinde; talep, çalışma usulü tercihi, saatlerin belirtilmesi gerekiyor. Ayrıca bağlı bulunulan kurumun talebi değerlendiriliyor. Yetkili amir, çalışma usulü ve saatleri belirlemeye yetkili kılınıyor.