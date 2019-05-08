DGS sınav başvuruları bugün sona eriyor. Henüz başvurularını tamamlamayan adaylar DGS sınav başvurularının nasıl yapıldığını ve ücretlerin hangi bankaya yatırıldığını araştırıyor. Bugün başvuru yapamayan adaylar için geç başvuru tarihi ise 21 Mayıs olarak belirlendi. Geç başvuru yapacak adaylar, başvuru ücreti olan 180 lirayı, aynı gün içerisinde yatırmak zorunda. İşte 2019 DGS sınavına dair detaylar...

DGS SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKAYA NASIL YATIRILIR?

DGS sınav ücreti 120,00 TL olarak belirlenmişti. Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

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Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

Adayların, sınav ücretini yatırırken banka görevlisine; Dikey Geçiş Sınavının sınav ücretini yatıracağını, T.C. Kimlik Numarasını veya Y.U. Numarasını, ad ve soyadı bilgilerini söylemeleri yeterlidir. Banka şubesinden ödeme yapacak adaylar, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmalıdır. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden kredi kartı/banka kartı veya internet aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka bankadan ayrılmadan düzelttirmeleri gerekmektedir.

Yurt dışından sınava başvuran adaylar, sınav ücretini ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.

Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaydan yerleştirme ücreti alınmaz. Ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti alınır. Ek yerleştirme ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır.