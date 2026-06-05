Diagoras'ın Piramit Mezarı gece aydınlatmasıyla yeni görünümüne kavuştu

Marmaris Ticaret Odası'nın destekleriyle, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun izni ve Marmaris Müze Müdürlüğü'nün denetiminde yürütülen koruma ve çevre düzenleme çalışmaları kapsamında tarihi yapı gece aydınlatmalarıyla görünür hale getirildi.

Çalışmalar kapsamında mezar çevresinde yürüyüş güzergahları oluşturulurken, seyir alanları düzenlendi ve koruma tedbirleri artırıldı. Yapılan düzenlemelerle ziyaretçilerin tarihi yapıyı daha güvenli ve konforlu şekilde gezebilmesi hedeflendi.

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Yüzyıllardır ayakta kalarak günümüze ulaşan Diagoras'ın Piramit Mezarı, yeni aydınlatma sistemi sayesinde gün batımının ardından da etkileyici görüntüsüyle dikkat çekiyor. Tarihi yapı, Turgut'un doğal güzellikleriyle bütünleşen silueti ve kültürel değeriyle Marmaris'in önemli mirasları arasında yer almayı sürdürüyor.

Tarihi ve kültürel değerlerin korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Marmaris Müze Müdürlüğü, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü, bilimsel danışman Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer ve çalışma ekibine katkılarından dolayı teşekkür edildi.