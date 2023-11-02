Haberler Magazin Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de şok iddia! Şarkıcı Doğuş'un dini nikahlı karısı ortaya çıktı!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de şok iddia! Şarkıcı Doğuş'un dini nikahlı karısı ortaya çıktı! Show TV'de hafta içi her gün saat 15.00'te canlı yayınla ekranlara gelen Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında fenomen sevgilisi Mahir Düz tarafından 15 milyon lira dolandırıldığını söyleyen Esra Çömelek'ten bomba bir iddia geldi. Çömelek Türkiye'nin ünlü şarkıcılarından biriyle imam nikahlı olduğunu söyledi. Habertürk Giriş: 02.11.2023 - 12:08 Güncelleme: 02.11.2023 - 12:08 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Show TV’nin en çok izlenen programlarından biri olan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında fenomen sevgilisi Mahir Düz tarafından 15 milyon lira dolandırıldığını söyleyen Esra Çömelek evli ve ünlü bir isimle birlikte olduğunu söyledi.

2 Şurada Paylaş!







Çömelek, “Fenomen Mahir’in bana karşı elindeki kozu şarkıcı Doğuş’la olan dini nikahım” dedi. Esra Çömelek’in Doğuş ile birlikte çekilen fotoğrafları ortaya çıktı ve bir doğum günü videosu ile iddialarını belgeledi. Pastanın üstünde yazan “Doğum günün kutlu olsun karıcığım” yazısı da dikkat çekti.