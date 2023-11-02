Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de şok iddia! Şarkıcı Doğuş'un dini nikahlı karısı ortaya çıktı!
Show TV'de hafta içi her gün saat 15.00'te canlı yayınla ekranlara gelen Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında fenomen sevgilisi Mahir Düz tarafından 15 milyon lira dolandırıldığını söyleyen Esra Çömelek'ten bomba bir iddia geldi. Çömelek Türkiye'nin ünlü şarkıcılarından biriyle imam nikahlı olduğunu söyledi.
Show TV’nin en çok izlenen programlarından biri olan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında fenomen sevgilisi Mahir Düz tarafından 15 milyon lira dolandırıldığını söyleyen Esra Çömelek evli ve ünlü bir isimle birlikte olduğunu söyledi.
Çömelek, “Fenomen Mahir’in bana karşı elindeki kozu şarkıcı Doğuş’la olan dini nikahım” dedi. Esra Çömelek’in Doğuş ile birlikte çekilen fotoğrafları ortaya çıktı ve bir doğum günü videosu ile iddialarını belgeledi. Pastanın üstünde yazan “Doğum günün kutlu olsun karıcığım” yazısı da dikkat çekti.
Fenomen Mahir tarafından dolandırıldığını iddia eden Esra Çömelek, Didem Arslan Yılmaz’ın canlı yayınında Doğuş’un da kendisini ‘eşimden boşanacağım’ diyerek kandırdığını, boşanmak için Azeri eşinin Doğuş’tan 1 milyon dolar istediğini iddia etti.
Magazin dünyasına da bomba gibi düşen bu canlı yayındaki itirafın ardından ünlü şarkıcı Doğuş’un eski tanıdıklarından ihbarlar yağdı. İddialar ve gündemi sarsacak yeni belgeler Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de ekrana gelmeye devam ediyor.
Son aylarda hakkında boşanma haberleri çıkan Doğuş, 21 Ekim'de eşi ve çocuklarıyla bir pozunu yayınlayarak "9 yıl göz açıp kapayıncaya kadar geçti ne güzel olduk evlatlarımızla" ifadelerini kullanmıştı.