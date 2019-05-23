Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Bingöl ve Muş çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Batı bölgelerimizden başlayarak Ege, Batı Akdeniz, Marmara’nın güney ve doğusu, İç Anadolu’nun batısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde akşam saatlerine kadar Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı hadisesi beklenmektedir.



Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.



TOZ TAŞINIMI UYARISI: Bu akşam saatlerinden itibaren batı bölgelerimizden başlayarak Ege, Batı Akdeniz, Marmara’nın güney ve doğusu, İç Anadolu’nun batısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde günü akşam saatlerine kadar Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, ulaşımda aksamalar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.





KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



İLLERE GÖRE HAVA DURUMU



İSTANBUL 18°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu



ANKARA 15°C, 23°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı hafif sağanak yağışlı



İZMİR 21°C, 31°C

Parçalı bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı



ANTALYA 20°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu



ZONGULDAK 18°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu



TRABZON 18°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı



ERZURUM 7°C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı



DİYARBAKIR 15°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu