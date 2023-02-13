"UZAKTAN ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞTIK"

Dilan Çıtak Tatlıses, deprem bölgesine neden gitmediğini ise şu sözlerle açıkladı: "Çocukluk arkadaşımın sağlık sebebi ile yurt dışındaydım, taburcu ettik dönüyoruz. Uzaktan elimizden geleni yapmaya çalıştık ama aklım bir orada bir burada delirmek üzereydim. Şu an dönüyoruz ve bugünden sonra sahada olacağım çok şükür Allah herkesten razı olsun güzel insanlarımız."

Fotoğraflar: DHA, AA, İHA