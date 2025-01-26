Dilan Polat'a reklam cezası

Geçtiğimiz yıl yargılandıkları davada tahliye edilen Polat çifti, bu kez de aldığı reklam cezalarıyla sarsıldı.

Eski iş yerinin tanıtımını yaptığı paylaşımlarda 'reklam' ibaresi kullanmadığı için ceza kesildiğini anlatan Dilan Polat, yaşadığı şoku gözyaşlarıyla anlattı.

Üç farklı firmadan gelen cezalarla karşı karşıya kalan Polat, cezaların detaylarından habersiz olduğunu söyledi; "Bunların nasıl ödeneceğine dair hiçbir bilgim yok" dedi.