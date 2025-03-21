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        Haberler Magazin Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu "hayasızca hareketler" davasında beraat etti

        Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu "hayasızca hareketler" davasında beraat etti

        Beşiktaş'taki bir eğlence mekânındaki görüntüleri üzerine haklarında; "hayasızca hareketler" suçundan bir yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Dilan Polat ile ablası Sıla Doğu, beraat etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 16:20 Güncelleme: 21.03.2025 - 16:20
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        "Hayasızca hareketler" davasında karar
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        17 Ekim 2024'de bir eğlence mekanında dans ederken öpüşen ve bu anları sosyal medyada yayınlanan Dilan Polat ile ablası Sıla Doğu hakkında; 'hayasızca hareketler' suçundan 6'şar aydan 1'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

        İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi, sanıklar Polat ve Doğu hakkında açılan davayı basit yargılama usulüyle karara bağladı. Mahkeme, Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu'nun üzerlerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verdi.

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        İDDİANAMEDEN

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında çekilen ve sosyal medyada yayımlanan görüntülere ilişkin Polat ve Doğu hakkında resen soruşturma başlatıldığı belirtiliyordu.

        İddianamede, görüntülerin yer aldığı videoya ilişkin yapılan bilirkişi inceleme raporuna göre, müzik eşliğinde dans edildikten sonra Polat'ın Doğu'yu önce yanağından, ardından dudağından öptüğü anlatılıyordu.

        Polat ile Doğu'nun, her ne kadar bu davranışı cinsel güdüyle yapmadıklarını iddia etseler de herkese açık bir gece kulübünde gerçekleşen eylemle "hayasızca hareketler" suçunun oluştuğu vurgulanan iddianamede, dava açmak için yeterli delil bulunduğu kaydediliyordu.

        İddianamede, sanıkların "hayasızca hareketler" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapsi isteniyordu.

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        #Dilan Polat
        #sıla doğu
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