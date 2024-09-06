Dilan ve Engin Polat çifti davasında ara karar açıklandı: Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi

Dosya üzerinde yer alan 11 Temmuz 2024 tarihli Masak raporu dosyanın aslında hangi noktada olduğunu ortaya koydu ve müvekkiller yönünden tahliye kararı beklediğimiz bir şeydi. Bugün de tahliyelerimizin tamamını almış bulunmaktayız şu an dosya içerisinde herhangi bir tutuklu sanık olmadığı gibi diğer sanıklar yönünden, daha önce tahliye olan sanıklar yönünden de imza yükümlülükleri de kaldırılmış durumda. Gün içinde tahliye olmalarını bekliyoruz” dedi.

Horoz, “Dosyada çok ciddi bir emekle çalışıldı iki aydır gizlilik kararı kaldırıldıktan sonra tek tek 27 klasörün her sayfasını inceledik ve müvekiller yönünden tek bir komut delil olmadığı ortadadır. Aksine lehe olan tüm delilleri sunduk. Delillerimiz tamamen devlet arşivlerinden çıkartılan evraklardır dolayısıyla aksi ispatı mümkün değildir. Mal varlıklarının geri verilmesi için bir ara karar oluşturuldu, talepte bulunmuştuk ancak şu aşamada yargılama süreci devam edecek ilerleyen süreçte muhakkak yargı değerlendirilecektir.

10 ay çok uzun bir süreçti, çok zorlu bir süreç geçirdiler. Somut bir veri olmadan herkes bilgi sahibi olmadan çok fazla konuştu. Maalesef bu süreç içerisinde çok fazla masumiyet karinesi yok sayıldı. Şüphe üzerinden varsayımlarla çok fazla haber yapıldı. Dolayısıyla bu süreç içerisinde yaşadıkları şey normal bir yargı süreci olmadı ama adalete olan güvenimiz tamdı, biz bekliyorduk" diye konuştu.