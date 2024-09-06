Dilan ve Engin Polat çifti davasında ara karar açıklandı: Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi
Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği, 4'ü tutuklu 28 sanık hakkında açılan davada ara karar açıklandı. Mahkeme Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve muhasebeci Ahmet Gün için tahliye kararı verdi. Davada böylece tutuklu sanık kalmadı. Dilan Polat, tahliye kararının ardından eşi Engin Polat'ı karşılamak için Çorlu Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na geldi. Polat, "10 aydır bütün aile birbirinden ayrıydı. Artık kavuştuk. Bugün tamamen kavuşma günü" ifadelerini kullandı. Savcılığın tahliye kararlarına itirazı kabul edilmedi.
Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 28 sanık hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama"ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından açılan davada ara karar açıklandı.
Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Gün geldi. Diğer tutuklu sanıklar Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Sezgin Polat ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.
Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu tutuksuz sanıklar ile avukatları da duruşmada hazır bulundu.
ENGİN POLAT VE 3 SANIK İÇİN TAHLİYE KARARI VERİLDİ
Mahkeme heyeti, davaya ilişkin ara kararını açıkladı. Heyet, tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tutuklulukta geçirdikleri süre ve mevcut delil durumunu dikkate alarak tahliyelerine karar verdi.
YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI
Mahkeme, tahliye edilen sanıklar hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.
Duruşma salonundakiler, tahliye kararını alkışlarla karşıladı.
Kararın açıklanmasının ardından Dilan Polat'ın mutluluğu kameralara yansıdı.
Dilan Polat, eşi Engin Polat'ın tahliye edilmesinden dakikalar sonra 'Enerci' adlı şarkısıyla paylaşımda bulundu.
DİLAN POLAT'TAN TAHLİYE KARARI SONRASI İLK AÇIKLAMA
Tahliye kararının ardından Dilan Polat, eşi Engin Polat'ı karşılamak için Çorlu Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na geldi.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Dilan Polat, "Türk adaletine çok teşekkür ediyorum. Sonunda tecelli etti. 10 aydır bütün aile birbirinden ayrıydı. Artık kavuştuk. Bugün tamamen kavuşma günü, tamamlandığımız bir gün. Çok mutluyum ailemiz tekrar bir araya geliyor. Sürpriz oldu. Dün biraz endişeliydim. Çok dua ettim" ifadelerini kullandı.
Tahliye kararı sonrası aylar sonra ilk kez sosyal medya paylaşımı yaptığı hatırlatılan Dilan Polat, "Bir süre paylaşım yapmayı düşünmüyorum. Ailemle bir arada olacağım" dedi.
Gazetecilerin, "Bu süreçte sizi yalnız bırakan çok fazla dostlarınız, arkadaşlarınız oldu mu?" sorusu üzerine Dilan Polat, "Hiç önemli değil, hepsinin canı sağ olsun. Biz ailemizle bir arada olalım, bize yeter. Gerisi benim için önemli değil" cevabını verdi.
Polat, mahkemenin mal varlığına ilişkin tedbir kararına yönelik soruya ise "Hiç önemli değil, hiç önemli değil" karşılığını verdi. Dilan Polat ve beraberindekiler, cezaevi önünde Engin Polat'ı cezaevinden çıkışını beklemeyi sürdürüyor. Bu sırada cezaevinin önündeki bazı kişilerin Dilan Polat ile fotoğraf çektirdiği görüldü.
Sıla Doğu ise, "Ben her zaman bekliyordum. Suçsuz olduğumuzu, masum olduğumuza inandığımızı hep söyledim. Sonunda Türk adaletine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.
Engin Polat'ın cezaevindeki işlemlerinin ardından tahliye edilmesi bekleniyor.
POLAT AİLESİNİN AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA
Polat çiftinin avukatı Sevinç Horoz duruşmanın ardından adliye önünde bekleyen basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Horoz, "Müvekkillerimin bir kısmı 10 aydır tutukluydu. Dosya içerisinde kalan 4 tutuklu sanık vardı. Bugün bir tahliye kararı verildi, beklediğimiz bir karardı. Müvekkillere yönelik üzerine atılı suçlar yönünden dosya içerisinde herhangi bir somut delil mevcut değildi. Ancak dosyada gizlilik kararı olduğu için çok açıklama yapamamıştık. Tüm avukat arkadaşlarım emek vererek savunmalarını yaptılar. Mevcut Masak raporu da zaten söz konusu müvekkillere yönelik olarak örgütsel bir faaliyetin olmadığını, yasa dışı bahise, kara paraya ilişkin herhangi bir tespit bulunmadığını, tamamen aile şirketlerinin gerçek ticari faaliyetlerinden kaynaklanan gelirlerle işletmeleri çalıştırdıklarını tespit etmiş durumda.
Dosya üzerinde yer alan 11 Temmuz 2024 tarihli Masak raporu dosyanın aslında hangi noktada olduğunu ortaya koydu ve müvekkiller yönünden tahliye kararı beklediğimiz bir şeydi. Bugün de tahliyelerimizin tamamını almış bulunmaktayız şu an dosya içerisinde herhangi bir tutuklu sanık olmadığı gibi diğer sanıklar yönünden, daha önce tahliye olan sanıklar yönünden de imza yükümlülükleri de kaldırılmış durumda. Gün içinde tahliye olmalarını bekliyoruz” dedi.
Horoz, “Dosyada çok ciddi bir emekle çalışıldı iki aydır gizlilik kararı kaldırıldıktan sonra tek tek 27 klasörün her sayfasını inceledik ve müvekiller yönünden tek bir komut delil olmadığı ortadadır. Aksine lehe olan tüm delilleri sunduk. Delillerimiz tamamen devlet arşivlerinden çıkartılan evraklardır dolayısıyla aksi ispatı mümkün değildir. Mal varlıklarının geri verilmesi için bir ara karar oluşturuldu, talepte bulunmuştuk ancak şu aşamada yargılama süreci devam edecek ilerleyen süreçte muhakkak yargı değerlendirilecektir.
10 ay çok uzun bir süreçti, çok zorlu bir süreç geçirdiler. Somut bir veri olmadan herkes bilgi sahibi olmadan çok fazla konuştu. Maalesef bu süreç içerisinde çok fazla masumiyet karinesi yok sayıldı. Şüphe üzerinden varsayımlarla çok fazla haber yapıldı. Dolayısıyla bu süreç içerisinde yaşadıkları şey normal bir yargı süreci olmadı ama adalete olan güvenimiz tamdı, biz bekliyorduk" diye konuştu.
SAVCILIK KARARA İTİRAZ ETTİ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin tahliye kararına itiraz etti.
Başsavcılığın itiraz dilekçesinde, şu ifadelere yer verildi:
"Tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün lehlerine tahliyeyi gerektirecek ölçüde henüz bir değişikliğin bulunmaması, tutuklama kararındaki gerekçelerin halen mevcudiyetini koruyor olması, sanıkların üzerine atılı suçlara dair delillerin mevcudiyeti, sanıkların üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, atılı suçların kanunda öngörülen ceza miktarının üst sınırının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesinde belirlenen özgürlüğün kısıtlanmasını gerektirir kriterlerin halen mevcut olması ve tutuklu sanıkların kaçma şüphesinin bulunması hususları nazara alınarak, tutulu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi gerekirken, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından sanıkların tahliyesine karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu anlaşılmıştır."
Başsavcılık, bu nedenlerle usul ve esas yönünden kanuna aykırı bulunduğundan, verilen tahliye kararının kaldırılmasını, sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.
Savcılığın tahliye kararlarına itirazı kabul edilmedi.
DÜNKÜ DAVADA SANIKLARIN SAVUNMALARI ALINMIŞTI
Davanın dünkü duruşmasında tutuksuz sanıklardan Zekayi Tepe suçlamaları reddedip, Polat ailesinden hiçbiriyle görüşmediğini ve tanımadığını iddia ederek, "Mal varlıklarımız üzerinde tedbir var. Ciddi anlamda bir sıkıntının içerisindeyiz. Tedbirlerin kaldırılmasını ve yurt dışı yasağımın kaldırılmasını talep ediyorum." dedi.
DİLAN POLAT'IN KARA KUTUSU SAVUNMA YAPTI
Dilan Polat'ın kara kutusu olarak bilinen ve kara para aklama davasında tahliye edilen 'Mıstık' lakaplı Mustafa Özalp savunmasında, "Mistik Medya" isimli ajansının olduğunu, 20 yıllık iş hayatında yasadışı hiçbir işte bulunmadığını, bulunanlarla da iletişiminin olmadığını ifade etti. Özalp, Mamak ve Çorum'da şubelerinin olduğunu ve tüm şubelerin sosyal medya işleriyle kendisinin ilgilendiğini anlattı.
"MAİL ORDER SİSTEMİ HİÇ KULLANMADIM"
Şirketlerinde mail order sistemini hiç kullanmadıklarını söyleyen Özalp, "Dilan Polat aplikasyonunu ben geliştirdim. Herkes indirebilir. E-Nabız'dan sonra en çok indirilen uygulamadır bir buçuk senede. Markayla iş birliği yapan herkes kullanabilir. Benim ajansımda kayıtlı iki bin tane influencer var. Polatlar bizim sadece müşterimizden biridir" dedi.
"MÜVEKKİLLERİM AİLELERİNİ GEÇİNDİRECEK DURUMDA DEĞİLLERDİR"
Engin ve Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz savunmasında, “Somut delilden bahsetmek mümkün değildir. Uygulanan tüm tedbirlerin kaldırılmasını talep ediyorum. Bu aile yapısından örgüt çıkması söz konusu olamaz. Ticaretleri gerçek faaliyet vergi müfettişleri raporu bunu destekliyor. Yasa dışı bahis yok, satışlardan elde edilen gelir olduğunu belirtiyor rapor. Gizli tanık Kıbrıs'ta 2 kere Engin'i gördüğünü söylüyor ama Engin Kıbrıs'a 1 kere gitti. Somut hiçbir delil olmaksızın çocukları kara paracı olarak lanse edilmiş, bizlerde kara paracıların avukatı olarak lekelenmiş durumdayız. Yaşadıkları mağduriyet ile müvekkillerim ailelerini geçindirecek durumda değillerdir" ifadelerini kullandı.
Engin Polat'ın tahliyesini isteyen Avukat Horoz, "Engin Polat, Somut delil olmaksızın 10 aydır tek kişilik hücrede yaşamaktadır. Engin, annesi ve çocukları dışında kimseyi görmemiştir. Müvekkilim Engin Polat'ın tahliyesini talep ediyorum. Dilan Polat'a sağlık sorunları için özel sigorta bile yaptıramıyoruz. Müvekkilimin üzerinde bloke var. Noterde dahi işlem yapamadı. Cüzzamlı insanlar haline getirildi. Kara para, yasadışı bahis suçlamasıyla ceza almasını gerektirecek delil yok. El konulan şirketlere ve adli kontrol şartlarının kaldırılmasını talep ediyorum" dedi.
"DUALARINIZI ESİRGEMEYİN"
Dünkü duruşma sonrasında basın mensuplarına açıklama yapmayan Dilan Polat'ın kızı Nilda Polat'ın elini öptüğü ve elini tutarak yürüdüğü görüldü. Sıla Doğu ise basın mensuplarına 'dualarınızı esirmeyin' dedi.
SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI
Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıkların emanetlerde bulunan eşyasının ve delil değeri taşımayan materyalin iadesini, duruşmadan vareste tutulmak istenen sanıkların savunmalarının alınmış olması nedeniyle taleplerinin kabulüne karar verilmesini talep etti.
Savcı, mevcut delil durumu gereği sanıkların mal varlıkları hakkında konulan tedbirin devamına fakat bazı sanıkların emekli maaşlarına getirilen kısıtın kaldırımasına, belirlenen yerlere başvurmak ve yurt çıkış yasağı şeklinde adli kontrol bulunan sanıklar hakkındaki belirlenen yerlere başvuru şeklindeki adli kontrolün kaldırılmasına, yurt dışına çıkmama yönünden bulunan adli kontrol kararlarının ise devamına karar verilmesini istedi.
Tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün lehine tahliye gerektirecek ölçüde henüz bir değişikliğin bulunmaması, tutuklama kararındaki gerekçelerin halen mevcudiyetinin korumasının yanı sıra sanıkların üzerine atılı suçlara dair delillerin mevcudiyeti, suçların vasıf ve mahiyeti, tutuklu sanıkların kaçma şüphesi bulunması hususları göz önüne alınıp tutukluluklarının devamına karar verilmesi savcılıkça talep edildi.
ENGİN POLAT VE 3 SANIK İÇİN TAHLİYE KARARI VERİLDİ
Mahkeme heyeti, bugün davaya ilişkin ara kararını açıkladı.
Heyet, tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tutuklulukta geçirdikleri süre ve mevcut delil durumunu dikkate alarak tahliyelerine karar verdi.
Mahkeme, tahliye edilen sanıklar hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.
NE OLMUŞTU?
İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.
Sulh Ceza Hakimliği, 14 Haziran'daki aylık tutukluluk incelemesinde, Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe'nin adli kontrol hükümleri uygulanıp tahliye edilmesine hükmetmişti.
Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, 19 Ağustos'ta Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesine tutukluluğa itiraz dilekçesi sunmuştu. Bu kapsamda Dilan Polat'ın tahliyesine karar verilmişti.
İDDİANAMEDEN
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, yasa dışı yollardan edinilen paraların "soğuk cüzdan yöntemi"yle sisteme sokulmadan transfer edilerek aklamaya tabi tutulduğu, örgütün söz konusu faaliyetler sırasında kısa sürede ulaştıkları şöhret ve tanınırlık sayesinde bir kısım gerçek ticari faaliyetlerde de bulunduğu, bu sayede aklama suçlarının en belirgin yönü olan takip ve kontrolün zorlaştırılmasını sağlamaya çalıştıkları değerlendirmesi yapılıyor.
Delillerle sabit olan yasa dışı bahisten gelen paranın perdelenmeye çalışıldığı, zenginleşmenin gerçek bir ticaretten kaynaklandığı imajının oluşturulması için birden çok şirketin kurulduğu anlatılan iddianamede, bu şirketlerin faaliyetleri sırasında gerçekte olmayan iş ve işlemlere ilişkin sahte faturaların düzenlenip kullanıldığı ve kanunen tutulması gereken defterler dışında harici gizli kayıtların tutulduğu belirtiliyor.
İddianamede, soruşturma kapsamına alınan 31 şirketin ve bu şirketlerin sahip olduğu taşınmaz, araç ve benzeri tüm mal varlığının müsadere edilip mülkiyetin kamuya geçirilmesi de talep ediliyor.
Dilan ve Engin Polat'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen iddianamede, diğer sanıkların da farklı suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları isteniyor.
Karar sonrası Dilan Polat'ın sevinci kameralara böyle yansıdı...