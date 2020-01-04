İHA

Gaziantep'te görme engelli olduğunu iddia eden kadın dilencinin iddiaya göre üzerine kayıtlı 2 İş makinesi, 1 otomobil,1 daire çıktı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, elindeki sopayla görmek engelli taklidi yapıp vatandaşların duygularını sömüren Sevda K.'nin mal varlığı şaşırttı. Kadını ikinci kez yakalayan zabıta memuru, kadının üzerine kayıtlı 2 iş makinesi, 3 otomobil ve 2 daire olduğunu belirtti.

İslahiye'de vatandaşların duygularını istismar edip görme engelli numarası yaptığı ifade edilen Sevda K. vatandaşların ihbarı üzerine zabıta ekiplerince yakalandı.

Zabıta ekiplerince daha önce de defalarca yakalandığı ortaya çıkan kadının Nurdağı nüfusuna kayıtlı olduğu ve Nurdağı Kaymakamlığından da maaş aldığı ortaya çıktı.

İhbar üzerine Sevda K.'yi gören zabıta ekipleri ise, "Allah'tan kork senin mal varlığın var. Üzerine kayıtlı 2 kepçe, 3 otomobil, 2 daire var. Neden dileniyorsun" dedi.

Maddi durumunun iyi olduğu öğrenilen Sevda K.'nin Nurdağı'da ikamet ettiği ve dilenciliği çevre il ve ilçelerde yaptığı öğrenildi.