Dinamo Zagreb - Istra 1961 Pula karşılaşma önü

Dinamo Zagreb ve Istra 1961 Pula, 03 Ağustos 2018 Cuma günü Hırvatistan 1.HNL maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 22:00. Dinamo Zagreb 1 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Istra 1961 Pula 1 puanda ve 5. sırada. Dinamo Zagreb son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Istra 1961 Pula, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 208. İddaa'da Dinamo Zagreb kazanır 1.05, berabere biter 7.00, Istra 1961 Pula kazanır 10.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 2.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.30.

Dinamo Zagreb son haftadaki Inter Zapresic müsabasında 3-1 kazandı.

Istra 1961 Pula ise Rudes maçında 1-1 berabere kaldı.

Dinamo Zagreb, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Dinamo Zagreb, kendi sahasında 1 gol attı, 1 gol yedi.

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