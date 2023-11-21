Daha da yükseldi! Barajlardan güzel haber! İşte doluluk oranı!
Yurt genelinde devam eden kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden olmuştu. Mega kente, geçen hafta 11 Kasım Cumartesi gününden bu yana, son 11 günde düşen yağışın ardından İSKİ, son veriyi açıkladı. Baraj doluluk oranı ne kadar arttı? İşte 21 Kasım itibariyle son durum...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. Cumartesi günü (11 Kasım) öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış sürdü.
YAĞIŞ 11 KASIM'DA BAŞLADI
İstanbul'da şiddetli sağanaktan önce, 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 22.63'e çıkmıştı.
DOLULUK ORANI YÜZDE 23.08 OLDU
Son 11 günde, aralıklarla süren yağışın ardından bu sabah, 21 Kasım itibariyle doluluk oranı yüzde 23.08'e yükseldi.
11 GÜNLÜK ARTIŞ YÜZDE 7'YE YAKLAŞTI
Başka bir ifadeyle 11 Kasım'dan bu yana kente düşen sağanak, İstanbul'un barajlarında yüzde 6.9 artış sağladı.
HAFTA İÇİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
Öte yandan Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bu hafta içi de mega kent yağış ve barajların doluluk oranında artış bekliyor.