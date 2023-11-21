baraj doluluk oranı İSKİ | Baraj doluluk oranı daha da yükseldi! 21 Kasım itibariyle baraj doluluk oranı duyuruldu! - Son dakika haberleri

baraj doluluk oranı İSKİ | Baraj doluluk oranı daha da yükseldi! 21 Kasım itibariyle baraj doluluk oranı duyuruldu! - Son dakika haberleri

Daha da yükseldi! Barajlardan güzel haber! İşte doluluk oranı! Yurt genelinde devam eden kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden olmuştu. Mega kente, geçen hafta 11 Kasım Cumartesi gününden bu yana, son 11 günde düşen yağışın ardından İSKİ, son veriyi açıkladı. Baraj doluluk oranı ne kadar arttı? İşte 21 Kasım itibariyle son durum...

Habertürk Giriş: 21.11.2023 - 10:28 Güncelleme: 21.11.2023 - 11:36 facebook

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