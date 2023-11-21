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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Memur İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Kamudaki toplam istihdam 5.1 milyonu aştı

        Türkiye'de kamu sektöründe işçi, memur olarak çalışanların toplam sayısı 5.1 milyon kişiyi aştı. Sigortalı çalışan her 100 kişiden 23'ünü kamu personeli oluşturuyor. BAĞ-KUR'lular hariç tutulduğunda ise özel sektördeki her 4 kişiye karşılık kamuda 1 kişi istihdam ediliyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        akivanc@haberturk.com
        Giriş: 21.11.2023 - 07:29 Güncelleme: 21.11.2023 - 07:29
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        İstihdamdaki 100 kişiden 23'ü kamuda
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        Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, eylül ayı itibarıyla Türkiye’de toplam istihdam 31 milyon 686 bin kişi. TÜİK’in verileri sigortalı ve sigortasız çalışan herkesi kapsıyor.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) verilerine göre ağustos ayı itibarıyla Türkiye’de zorunlu sigortalı çalışanların sayısı 22 milyon 546 bin kişi. Bunların 2.5 milyonu BAĞ-KUR’lulardan oluşuyor.

        Strateji Bütçe Başkanlığı (SBB) verilerine göre ise kamuda işçi ve memur kadrosunda çalışanların sayısı eylül sonu itibarıyla 5.1 milyon kişiye ulaşıyor. Buna göre, zorunlu sigorta kapsamındaki her 100 kişiden 23’ünü memurlar ve kamu işçileri oluşturuyor. BAĞ-KUR’lular hariç tutulduğunda ise özel sektörde istihdam edilen her 4 kişiye karşılık kamuda 1 kişi istihdam ediliyor.

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        3.7 MİLYONU MEMUR

        Eylül ayı itibarıyla kamuda istihdam edilen 5.1 milyon kişinin 3.7 milyonu memurlardan oluşuyor. Memurların 3 milyon 467 bini kadrolu, 277 bini ise sözleşmeli personel. Sürekli işçi kadrosunda 1.2 milyon, geçici işçi kadrosunda 48 bin, diğer kadrolarda ise 104 bin personel bulunuyor.

        Kamu sektörü istihdam verileri
        Bütçe türü Toplam Kadrolu personel Sözleşmeli personel İşçi Diğer
        Sürekli işçi Geçici işçi
        Genel toplam 5.101.689 3.467.443 277.281 1.204.526 48.628 103.811
        Bölüm 1 Toplam 4.157.134 3.318.353 197.210 503.142 34.618 103.811
        Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri 3.446.330 2.933.226 169.021 210.540 29.732 103.811
        YÖK, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri 317.263 257.139 14.110 45.497 517
        Özel bütçeli diğer idareler 102.038 40.523 8.842 52.492 181
        Düzenleyici ve denetleyici kurumlar 5.831 3.912 430 1.489
        Sosyal güvenlik kurumları 41.793 34.729 366 6.697 1
        Döner sermayeler ve kefalet sandıkları 237.563 47.248 2.687 183.441 4.187
        Diğer kamu idareleri 6.316 1.576 1.754 2.986
        Bölüm 2 Toplam 139.908 9.193 71.311 50.120 9.284
        233 Sayılı KHK kapsamındaki KİT'ler 101.028 4.294 42.802 44.648 9.284
        Özelleştirme programında yer alan kuruluşlar 215 22 56 137
        Özel kanunu bulunan kuruluşlar 38.665 4.877 28.453 5.335
        Bölüm 3 Toplam 804.647 139.897 8.760 651.264 4.726
        İl özel idareleri 10.332 5.591 49 4.222 470
        Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri 186.316 134.306 8.711 39.043 4.256
        BİT'ler 607.999 607.999

        KADROYA GEÇEN TAŞERON İŞÇİLER İSTATİSTİKLERE YANSIDI

        Kamu kurumlarında ve belediyelerde taşerona bağlı olarak çalışan kişiler kamu sektörü istihdam sayılarına dahil edilmiyordu. Bundan dolayı Türkiye’de kamu istihdamı 2018 yılına kadar gerçekte olduğundan daha az görünüyordu.

        Taşeron işçileri istatistiklere yansımadığından 2018 yılında kamuda 496 bin 618’i sürekli, 24.391’i geçici olmak üzere toplam 511 bin işçi görünüyordu. 2018 yılında çıkartılan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile taşerona bağlı çalışan işçiler daimi işçi kadrosuna geçirildiler. Böylece 2020 yılına gelindiğinde kamudaki işçi sayısı 1 milyon 123 bini sürekli kadro, 50 bini geçici işçi olmak üzere 1 milyon 162 bin kişiye yükseldi. Kamudaki işçi sayısı 650 bin kişi arttı.

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        MEMUR SAYISI 5 YILDA YÜZDE 21 ARTTI

        2018 yılında 256 bini sözleşmeli, 2 milyon 827 bini kadrolu olmak üzere toplam 3 milyon 83 bin memur bulunuyordu. Sözleşmeli personel sayısı 2022 yılına gelindiğinde 591 bin kişiye kadar yükseldi. Bu yıl ocak ayında çıkartılan kanunla sözleşmeli personelin bir kısmı kadroya geçirildi.Böylece eylül sonu itibarıyla 277 bini sözleşmeli, 3 milyon 467 bini kadrolu olmak üzere toplam 3 milyon 744 bin memur bulunuyor.

        2018 yılından bu yana 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında emekli sayısı dosya bazında 226 bin kişi arttı. Buna karşılık, memur sayısı 2018 yılına göre yüzde 21 oranında artış kaydetti.

        Kamudaki toplam istihdam ise beş yıllık dönemde 1 milyon 387 bin kişi arttı. Bu artışın 650 bini, yukarıda ifade ettiğimiz gibi daha önce istatistiklerde görünmeyen taşerondan kadroya alınan işçilerden oluşuyor.

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        #kamu istihdamı
        #memur sayısı
        #TÜİK
        #strateji bütçe başkanlığı
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