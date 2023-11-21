Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de sakatlıkların son durumu! Fred, Djiku, Serdar Aziz... - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin sakatları ne zaman dönüyor? Fred'den müjde var!

        Adana Demirspor deplasmanında berabere kalsa da liderliği geri alan Fenerbahçe'de gözler milli arada sakat oyunculara döndü. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul, Geçiş Oyunu'nda sarı-lacivertli takımdaki son gelişmeleri aktardı

        ahmetselimkul@haberturk.com
        Giriş: 21.11.2023 - 10:19 Güncelleme: 21.11.2023 - 10:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fred'den müjde!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürürken gözler de sakatlığı bulunan oyunculara döndü.

        Milli ara öncesinde konuk olduğu Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalsa da bıraktığı 2 puana rağmen liderliği Galatasaray'dan devralan Fenerbahçe'ye Fred'den müjde geldi.

        Habertürk TV'de yayınlanan Geçiş Oyunu'nda sarı-lacivertli takıma dair son durumu paylaşan Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul, Fred'in Fatih Karagümrük maçında kadroda olmasını beklediğini aktardı. Ahmet Selim Kul'un açıklamaları şöyle:

        REKLAM

        Fred muhtemelen bu hafta muhtemelen dönecek. Adana Demirspor maçında oynamak için kendini zorladığı için ufak bir ağrısı olabilir ama Fatih Karagümrük maçı kadrosunda muhtemelen göreceğiz.

        "DJIKU İÇİN SİVASSPOR MAÇINI BEKLEMEK DAHA DOĞRU"

        "Djiku'da kırık var. Normalde bu sakatlığın daha uzun sürmesi gerekirken süreç daha iyi gidiyor ama Djiku için Sivasspor maçını beklemek doğru olacak."

        "SERDAR AZİZ'İ KADRODA GÖRMEK SÜRPRİZ OLMAZ"

        King, Emre Mor, Cengiz Ünder döndü. Becao'yu daha uzun beklemek gerekecek. Serdar Aziz'i maç kadrosunda görürsek şaşırmayalım.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi
        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Daha da yükseldi! Barajlardan güzel haber! İşte doluluk oranı!
        Daha da yükseldi! Barajlardan güzel haber! İşte doluluk oranı!
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Puff bar tehlikesi!
        Puff bar tehlikesi!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Ardı arkası kesilmiyor! Karısını öldürdü, oğlunu yaraladı
        Ardı arkası kesilmiyor! Karısını öldürdü, oğlunu yaraladı
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        O anlar kamerada! El arabasıyla 5 milyon TL'lik soygun!
        O anlar kamerada! El arabasıyla 5 milyon TL'lik soygun!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti kapatıldı
        Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti kapatıldı
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        Kar ve yağmur açıklaması! Yoğun ve kuvvetli olacak
        Kar ve yağmur açıklaması! Yoğun ve kuvvetli olacak
        Eski eşinin evinde ölü bulunmuştu! Tüyler ürperten cinayeti anlattı!
        Eski eşinin evinde ölü bulunmuştu! Tüyler ürperten cinayeti anlattı!
        Rusya 2016 Eurovision kazananı arıyor
        Rusya 2016 Eurovision kazananı arıyor
        Kahreden bekleyiş! 11 denizci aranıyor!
        Kahreden bekleyiş! 11 denizci aranıyor!
        İstanbul'da ortalama kira 17 bin lirayı geçti
        İstanbul'da ortalama kira 17 bin lirayı geçti
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda