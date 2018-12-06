Diriliş Ertuğrul 126. bölümü ile ekranlarda seyircisiyle buluştu. Heyecan ve adrenalinin eksik olmadığı son bölümde Dragos’un kışkırtmaları ve kurduğu tuzaklarla Gündüz’ü hedef alan İlbilge hata yapmaya devam ediyor. Ertuğrul, adalet terazisi şaşmayacaksa oğlunu teslim edeceğini söylüyor. Ancak art arda yaşananlar Gündüz için durumu daha da kötüleştiriyor. Peki, Diriliş 127. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, yeni bölüme dair detaylar...
DİRİLİŞ 127. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
DİRİLİŞ 126. SON BÖLÜM ÖZETİ
İlbilge Hatun, handa babası Umur Bey’in öldürülmesinin ardından Ertuğrul’dan bunun hesabını sormuştu. Umuroğlu alpları ise, Ertuğrul’dan bunun cezasını kesmeye yeltendiklerinde, Ertuğrul onlara haddini bildirmişti. Gündüz, bu cinayetin üzerine kaldığını öğrenmiş ve üzerindeki kara lekeyi temizlemek için kaçmıştı. Dragos ise adamlarıyla birlikte zaferinin tadını çıkarmıştı. İlbilge, Ertuğrul ile konuşmasının ardından onun sözüne güvenmişti. Ancak Dragos’un yaptığı planla İlbilge, Ertuğrul’a olan güvenini kaybederek Gündüz’ün peşine düşerken, Ertuğrul da Kara Bela’nın tuzağına düşmüştü…
Ertuğrullar, Kara Bela’nın tuzağından kurtulabilecek mi? Gündüz’ün akıbeti ne olacak? Onu İlbilge’nin ellerinde nasıl bir son bekliyor? Kayılar ve Umuroğulları arasındaki gerilim tırmanacak mı? Ertuğrul ve İlbilge, Umur Bey’in gerçek katiline ulaşabilecek mi? Dragos’un yeni tuzakları ve buna karşın Ertuğrul’un hamleleri ne olacak? Evdokya’nın Tekfur Yannis’e götürdüğü kolyedeki sır ne? Ertuğrul, kim olduğunu bilmediği gizli düşman Dragos’tan ailesini ve obasını muhafaza edebilecek mi?
DİRİLİŞ OYUNCU KADROSU
Oyuncular: Engin Altan Düzyatan (Ertuğrul), Hande Soral (Zeydan Hatun), Hülya Darcan, İlker Aksum, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez, Ayberk Pekcan, Kayra Şenocak, Arif Diren, Burçin Abdullah (Hafsa Hatun), Orçun İynemli, Emre Üçtepe, Kerem Bekişoğlu, Ali Buhara Mete, Didem Balçın, Serdar Gökhan, Osman Soykut, Lebip Gökhan, Erden Alkan, Kürşat Alnıaçık, Cem Uçar, Gülçin Santırcıoğlu, Osman Albayrak, Elif Sümbül Sert, Cenk Kangöz, Fırat Topkorur, Gülsim İlhan Ali, Sedef Şahin, Batuhan Karacakaya, Esra Bilgiç, Kaan TaşanerGÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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