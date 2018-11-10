Diriliş Ertuğrul 123. yeni bölümden ikinci fragman da yayınlandı. Dizinin son bölümünde Ertuğrul hiç beklemediği bir anda yeni bir obanın beyi haline geldi. Söğüt'te ise İlbilge Hatun ile babası devlet tarafından görevlendirilerek vergi almak üzere obaya geldi. Ancak yapılan plan Ertuğrul'u Söğüt'ten bertaraf etmek. Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında, gelişmeler üzerine Ertuğrul'un "Söğüt'te kendi hür beyliğimizi ilan edeceğiz" sözleri heyecan yarattı. İkinci fragmanda ise Savcı ile Osman'ın tuzağa düştüğü görülüyor. İşte Diriliş Ertuğrul 122. son bölümde yaşananlar ve Diriliş Ertuğrul 123. yeni bölüm fragmanı...
DİRİLİŞ ERTUĞRUL 123. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Ertuğrul bağımsız bir devlet kurma isteğini yüksek sesle dile getirirken, Savcı ile Osman'a büyük bir tuzak kurulduğu görülüyor. Peki Savcı ile Osman tuzaktan nasıl kurtulacak?
DİRİLİŞ ERTUĞRUL 122. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ertuğrul Bey’in öncülüğündeki Kayılar, yeni yurtları Söğüt’e yerleşeli on yıl olmuş; geçen bu on yıllık sürede Selçuklu Devleti, Kösedağ Savaşı’nda Moğollar’a yenilmiş ve devlet Moğol tahakkümü altına girmiştir. Fakat Ertuğrul, her şeye rağmen Söğüt’ü ihya etmiş, buradaki müslim ve gayrimüslim ahalinin güvenini kazanmıştır. Diğer taraftan oğullarını da bizzat kendisi büyütüp yetiştirmiştir.
Ertuğrul’un Söğüt’teki gücü, Moğolları rahatsız eder. Moğollar, tahakküm altına aldıkları Selçuklu vezirleri aracılığıyla Ertuğrul’un gücünü kırmak için harekete geçer. Bu zamana kadar Söğüt’te vergileri toplayan Ertuğrul iken, bundan sonra vergileri toplamakla başka bir oba vazifelendirilir. Ayrıca bu obaya Söğüt’te yurt verilir. Bu obanın beyi, kızını casusluk faaliyetleri için önden Söğüt’e gönderir ve kızın yolu Osman vasıtasıyla Ertuğrul ile kesişir. Bundan sonra Ertuğrul ile bu kız ve obası arasında büyük olaylar baş gösterir.
Diğer taraftan geçen yıllar içinde, Söğüt’ün Türkler tarafından ihya edilmesini kabullenemeyen ve Söğüt’ü Ertuğrul’un elinden almak isteyen gizli bir örgüt ortaya çıkar. Bu örgütün lideri, farklı bir kılıkta Ertuğrul Bey’in en yakınlarına kadar sızmayı başarmıştır. Adamlarını da farklı kimliklerle Söğüt’ün her tarafına yerleştirmiştir. Ertuğrul Bey’in gücünün daha fazla yükselmesini istemeyen bu örgüt, her koldan gizli faaliyetlerle Ertuğrul’a saldırmaya başlar.
Bir tarafta devletin tahakküm altında olması, bir tarafta Moğol baskıları, bir tarafta da bunları fırsat bilen gizli örgütün Söğüt’ü Türklerden almak için harekete geçmesi, Ertuğrul’u büyük bir kıskacın içine sokacaktır.
Ertuğrul, tüm bu çetin şartlar altında obasını ve evlatlarını bu tehlikelerden koruyabilecek midir?
Bu büyük cenderede Ertuğrul’un en büyük destekçileri kimler olacaktır?
Devletin tahakküm altına girmesi ve gücünü kaybetmiş olması, Ertuğrul’u hangi gayeye yönlendirecektir?
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.