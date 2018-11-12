Diriliş Ertuğrul dizisinin sevenleri 122. son bölümün ardından Çarşamba günü TRT 1'de yayınlanacak olan 123. yeni bölümün fragmanını merak ediyorlar. Diriliş Ertuğrul dizisi, 123. yeni bölümü ile Çarşamba akşamı TRT 1 de ekranlara gelecek. Senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Metin Günay üstlenmiştir. İşte, Diriliş Ertuğrul dizisinin 123. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...
DİRİLİŞ ERTUĞRUL 123. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜM ÖZETİ
Ertuğrul Bey’in öncülüğündeki Kayılar, yeni yurtları Söğüt’e yerleşeli on yıl olmuş; geçen bu on yıllık sürede Selçuklu Devleti, Kösedağ Savaşı’nda Moğollar’a yenilmiş ve devlet Moğol tahakkümü altına girmiştir. Fakat Ertuğrul, her şeye rağmen Söğüt’ü ihya etmiş, buradaki müslim ve gayrimüslim ahalinin güvenini kazanmıştır. Diğer taraftan oğullarını da bizzat kendisi büyütüp yetiştirmiştir.
Ertuğrul’un Söğüt’teki gücü, Moğolları rahatsız eder. Moğollar, tahakküm altına aldıkları Selçuklu vezirleri aracılığıyla Ertuğrul’un gücünü kırmak için harekete geçer. Bu zamana kadar Söğüt’te vergileri toplayan Ertuğrul iken, bundan sonra vergileri toplamakla başka bir oba vazifelendirilir. Ayrıca bu obaya Söğüt’te yurt verilir. Bu obanın beyi, kızını casusluk faaliyetleri için önden Söğüt’e gönderir ve kızın yolu Osman vasıtasıyla Ertuğrul ile kesişir. Bundan sonra Ertuğrul ile bu kız ve obası arasında büyük olaylar baş gösterir.
Diğer taraftan geçen yıllar içinde, Söğüt’ün Türkler tarafından ihya edilmesini kabullenemeyen ve Söğüt’ü Ertuğrul’un elinden almak isteyen gizli bir örgüt ortaya çıkar. Bu örgütün lideri, farklı bir kılıkta Ertuğrul Bey’in en yakınlarına kadar sızmayı başarmıştır. Adamlarını da farklı kimliklerle Söğüt’ün her tarafına yerleştirmiştir. Ertuğrul Bey’in gücünün daha fazla yükselmesini istemeyen bu örgüt, her koldan gizli faaliyetlerle Ertuğrul’a saldırmaya başlar.
Bir tarafta devletin tahakküm altında olması, bir tarafta Moğol baskıları, bir tarafta da bunları fırsat bilen gizli örgütün Söğüt’ü Türklerden almak için harekete geçmesi, Ertuğrul’u büyük bir kıskacın içine sokacaktır.
Ertuğrul, tüm bu çetin şartlar altında obasını ve evlatlarını bu tehlikelerden koruyabilecek midir?
Bu büyük cenderede Ertuğrul’un en büyük destekçileri kimler olacaktır?
Devletin tahakküm altına girmesi ve gücünü kaybetmiş olması, Ertuğrul’u hangi gayeye yönlendirecektir?
Diriliş Ertuğrul dizisi 123. yeni bölümü ile Çarşamba akşamı saat 20.00'da TRT 1 ekranlarına gelecek.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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