Diriliş Ertuğrul 133. son bölümüyle bu akşam ekranlardaydı. Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul'da Dragos, Ertuğrul ile işbirliği yapan papaza kimliğini açık etti. Papaz, Dragos'un adamları tarafından öldürüldü. Dragos, Ertuğrul'u da öldürmek için pusu kurdu. Ancak pusuda Ertuğrul'a bir şey olmazken Dragos yaralandı. Yeni bölüm fragmanındaysa herkes Moğol baskını ile sarsılıyor. Diriliş Ertuğrul 134. yeni bölüm fragmanı ve 133. son bölüm özeti haberimizde.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 134. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 133. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ertuğrul’un Umuroğulları otağında İlbilge’yi istemesiyle herkes şok olmuştu. Bunun üzerine Moğollara gidecek altınların ele geçirildiği haberiyle ortalık iyice karışmıştı. Ertuğrul’un kurduğu bu oyun, Moğolların Emir Bahaeddin’in canını almasını sağlamıştı.



Dragos ise ona sandık içinde gönderilen Tara’nın kellesini gördükten sonra çılgına dönmüş ve Ertuğrul’u öldürmek için harekete geçmişti. Bu amaçla Ertuğrul’a zehir dolu bir şerbet ikram etmişti. Ancak bu şerbetten Beybolat içmiş ve zehirlenmişti.



Ertuğrul, kendisine kurulan bu tuzağın arkasındaki kişinin Zangoç olduğunu anlayabilecek mi? Beybolat yaşayacak mı? Öte yandan Beybolat, İlbilge’yi Ertuğrul’a vermeyi kabul etmişti. Ertuğrul ve İlbilge, bu tüm meseleler içinde evlenebilecek mi? Dragos’un Ertuğrul’u öldürmek için yapacağı bir sonraki hamle ne olacak? Ertuğrul, şer odaklarının yuvası haline gelen Lefke Kalesi’ni fethedebilecek mi?