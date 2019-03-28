Diriliş Ertuğrul heyecan dolu 141. son bölümün ardından dizinin sevenleri yeni bölüm fragmanını merak ediyor. Diriliş son bölümde Selcan ve Hafsa’nın Sırma’nın kurduğu oyun sonucu kavga etmesi obada gerilimi arttırır. Selcan ve Hafsa’nın arasında yaşanan bu gerilimin sonucu ne olacak? İşte, Diriliş Ertuğrul 142. bölüm fragmanı...
DİRİLİŞ ERTUĞRUL 142. BÖLÜM FRAGMANI
DİRİLİŞ ERTUĞRUL 141. BÖLÜM ÖZETİ
Ertuğrul Bey, Mergen’in Alıncak tarafından yakalandığını öğrenir ve hem Mergen’i kurtarmak hem de Alıncak ve Beybolat’ı bulup yeğeni Süleyman’ın intikamını almak ister. Dragos üzerinden bir oyun kurarak Alıncak’a ulaşmak isteyen Ertuğrul Bey, daha önce Hülagü Han tarafından gönderilmiş gerçek bir buyruğu Uranos’a vererek onlara iş birliği teklif eder ve buyruğu Alıncak’a götürmesini ister. Bunun karşılığında da Moğollara karşı kalelerini koruyacağını söyler.
Uranos buyrukla birlikte Alıncak’a giderken Ertuğrul Bey ve Alpleri gizlenerek Alıncak ve Albastı’yı bulur. Mergen’i ellerinden kurtarır fakat Gündüz yaralanır. Peki Gündüz yaşayabilecek mi? Ertuğrul Bey, Albastı ve Alıncak’ı öldürebilecek midir?
Dragos elindeki tüm fırsatları kaçırıp çaresiz bir şekilde beklerken yeni bir oyun kurmak ister. Beybolat’ı takip ederek onu gizli bir mahzen de kıstırır ve gerçek Dragos’un kendisi olduğunu açıklar. Babasını Ertuğrul Bey’in öldürdüğünü söyleyerek kışkırtır ve işbirliği teklif eder. Bu görüşmeden yeni bir şer ittifakı oluşur. Peki Dragos’un Beybolat üzerinden yapacağı yeni oyun nelerdir?
Oba da Beybolat’ın emriyle Hafsa ve Selcan’ın arasında nifak tohumları eken Sırma yavaş yavaş kurduğu oyunun neticelerini alır. Selcan ve Hafsa’nın Sırma’nın kurduğu oyun sonucu kavga etmesi obada gerilimi arttırır. Selcan ve Hafsa’nın arasında yaşanan bu gerilimin sonucu ne olacak?
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