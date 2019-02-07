Diriliş Ertuğrul son bölüm! Diriliş Ertuğrul 135. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diriliş Ertuğrul 134. son bölümü izleyicisi ile buluştu. Hemen ardından Diriliş Ertuğrul 135. bölüm fragmanı yayınlandı mı? şeklinde sorular seyircisi tarafından merak edilmeye başlandı. Heyecanın tavan yaptığı sahneler yaşanan son bölümde, Dragos’un kilisenin önünde Ertuğrul’u öldürmek için hazırladığı oyunda bir anda şartlar değişmiş ve Zangoç canı pahasına Ertuğrul’u korumak durumunda kalmıştı. Yaşanan çatışmada Abdurrahman ağır yaralanmış Ertuğrul’un kollarında yaşam mücadelesi veriyordu.
DİRİLİŞ ERTUĞRUL 135. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin yayınlanan son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul 135. yeni bölüm fragmanında, Ertuğrul, esir alınan oğlu Osman'ı kurtarmak için mücadele veriyor.
DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜM NE OLDU?
Bir yanda Dragos bir yanda Beybolat’la uğraşmak durumunda kalan Ertuğrul Bey’in yürüttüğü gizli faaliyetler Moğolların dikkatinden kaçmamıştı. Hülagü Han’ın peşinde olduğu ve Selçuklu Devlet sırlarını içinde barındıran sandıkla Anadolu’dan toplanan vergilerin bir anda ortadan kaybolması Ertuğrul’u işaret ediyordu. Kendileri açısından yaşanan sıkıntılara son vermek isteyen Moğollar Söğüt’e en vahşi komutanlarından birini göndermiştir. Nökerleri ile Kayı obasını basan Moğol komutan Hayme Ana ve otağdakileri esir almıştır. Ertuğrul, Moğolların eline düşen ailesini kurtarabilecek midir?
Moğol komutan gizlice kendileri için çalışan Beybolat Bey’i Uç Bey’i ilan etmiştir. Ertuğrul bu durum karşısında ne yapacaktır? Söğüt’ün düzeninde ne gibi değişiklikler olacaktır?
Kayı Obasına baskın veren bu Moğol komutan aslında kimdir? Kayı Obası’na baskın yapan Moğollar’ı fırsat bilen Dragos’un yeni planı ne olacaktır?
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