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Dış cephesi tamamlanan Taksim Camii' ne zaman açılacak?

İstanbul Beyoğlu'ndaki Taksim Meydanı'nda yapımına 17 Şubat 2017'de başlanan Taksim Cami inşaatında sona yaklaşıldı. Yüzde 90'ı biten caminin dış cephesi ile ilgili çalışmalar tamamlandı. İç kısımda sadece boya ve nakkaş işçiliği kaldığını söyleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Son rötuşlarla beraber ramazan ayında Taksim Camii inşallah ibadete açılacak. Dileriz Kadir Gecesi'ni hep birlikte Taksim Camii'nde eda ederiz. Dışı tamamen bitmiş durumda. İçiyle ilgili ise sadece boya ve nakkaş işçiliği kaldı" dedi

Dış cephesi biten Taksim Camii ne zaman açılacak?
İHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Taksim Meydanı'nda yapımına 17 Şubat 2017'de başlanan Taksim Camii'nin yüzde 90'ı bitti. Son olarak caminin dış cephesi ile ilgili çalışmalar da tamamlandı. Çevre düzenlemesine geçilen caminin ramazan ayında ibadete açılması planlanıyor.

Mimarlığını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin Mimarı Şefik Birkiye ile Selim Dalaman'ın yaptığı Taksim Camii'nin inşaatında sona yaklaşıldı. 2019 yılında kaba inşaatı tamamlanarak ince işçiliklerine geçilen caminin dış cephesi de tamamlandı. 61 metre yüksekliğindeki 2 minarenin taş kaplama işlemlerinin bitmesinin ardından çevre düzenlemesi de yapılıyor. 2 bin 482 metrekarelik alanda inşaatı devam eden caminin iç kısmının renkleri ise kahverengi tonlarında olacak.

ANA GİRİŞ KAPISINA KİTABE DE ASILDI

Caminin kapalı ibadet alanında 2 bin 250 kişi aynı anda namaz kılabilecek. Kadınlar için 465 metrekarenin ayrıldığı projede, 620 kadın bir arada namaz kılabilecek. Birinci bodrum katında çok amaçlı salon, abdesthane, dijital İslam kütüphanesi ve aşevi yer alıyor. Zemin ve birinci katta ise ibadet alanları, ziyaretçi dinlenme alanları ile vakıf merkezi yer alacak.

Yaklaşık 15 bin metrekare kapalı alana sahip yapının, 10 bin metrekaresi otopark, 5 bin metrekaresi ise cami, kültür merkezi ve vakıf merkezi olacak. Taksim Camii'nin ana giriş kapısına; İnnes salâte kânet alel-mü'minîne kitâben mevkûtâ (NİSÂ, 103) (Muhakkak ki namaz, müminlere vakitleri belirli bir farzdır) yazılı kitabe monte edildi.

BAŞKAN YILDIZ, AÇILIŞ TARİHİNİ AÇIKLADI

İç kısımda sadece boya ve nakkaş işçiliği kaldığını söyleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Taksim Camii'nin açılacağı günü bekliyoruz. Özellikle Ayasofya'nın açılmasından sonra bütün dikkatler Ayasofya Camii'nin açılışına yönelmiş vaziyette. Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanımız da teşrif etmişti, yerinde incelemeler yapmıştı. O tarihten bugüne Taksim Camii'nin dış cephesi ile ilgili çalışmalar tamamlandı. Ana giriş kapısının kitabesi kondu. Şu anda çevre düzenlemesi yapılıyor. Boya yapılacak şekilde iç kaplamaları yapıldı. Daha sonra boyası ve nakkaş işçiliği için hazır hale getirilecek.

Takriben boyama işleminden bir hafta, 10 gün sonra da nakkaşlar görev alacaklar. Tabii m esası üzerine yapılacak. İç süslemeleri tamamlandıktan sonra şubatın sonu martın başı gibi tamamlanmasını bekliyoruz. Son rötuşlarla beraber Ramazan ayında Taksim Camii inşallah ibadete açılacak. Dileriz Kadir Gecesi'ni hep birlikte Taksim Camii’nde eda ederiz. Yüzde 80-90 tamamlanmış durumda Ramazan’da hazır olacak inşallah" dedi.

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