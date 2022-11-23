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Haberler Sağlık Diş İpi Doğru Kullanımı: Diş İpi Nedir, Ne İşe Yarar ve Nasıl Kullanılır?
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Diş ipi doğru kullanımı: Diş ipi nedir, ne işe yarar ve nasıl kullanılır?

Diş ipi, dişlerin arasını temizlemek amacıyla kullanılmakta olan ağız ve diş bakımı araçlarından bir tanesidir. Diş fırçası ve diş ipi bir arada kullanıldığında daha etkili bir diş bakımı gerçekleştirilmektedir.

Diş İpi Doğru Kullanımı: Diş İpi Nedir, Ne İşe Yarar ve Nasıl Kullanılır?

Diş İpi Nasıl Kullanılır?

Eğer diş ipi doğru bir şekilde kullanılır ise normalde diş fırçasının ulaşamayacağı noktalara ulaşabilmektedir. Böylelikle dişlerin arasında kalan yiyecek artıkları giderilebilmektedir. Plak birikimi, diş çürüğüne neden olabileceğinden dolayı diş çürüğü veya diş eti hastalıklarına neden olabilmektedir. Bundan dolayı da diş ipi ile düzenli bakımın gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Ortalama 40 cm diş ipi alınmalı ve ipliğin bir kısmı orta parmakların çevresine sarılmalıdır. Kullanmak için de dört ya da beş santimetrelik ipin açıkta bırakılması gerekmektedir. Baş parmak ve işaret parmağı arasında gergin tutulması ve dişler arasında aşağı yukarı hareket ettirilmesi gerekmektedir. Diş ipinin zorlanmaması gerekmektedir. Çünkü doku hasarı oluşabilmektedir.

Diş İpi Yerine Normal İp Kullanılır mı?

Genelde yemeklerden sonra pek çok kişinin diş aralarında yemek artıkları kalabilmektedir. Bu yemek artıklarının bir kısmı diş fırçalandığında temizlenmektedir. Fakat bir kısmı ise dişin fırçalanmasına rağmen gitmemektedir. Böyle bir durumda ise dişlerin zaman içerişimde çürüme süreci hızlanmaktadır. Çürümenin hızlı bir şekilde gerçekleşmesi ise dişlerde hasara neden olabilmektedir. Aynı zamanda bazı bireylerde diş eti hastalıkları oluşum gösterebilmektedir. Bundan dolayı da diş eti kullanımı büyük bir öneme sahiptir.

Pek çok kişi tarafından diş ipi yerine normal ip kullanılır mı sorusu merak edilmektedir. Bu sorunun cevabı hayır olarak verilebilmektedir. Çünkü dişlere uygun ve zarar veremeyecek şekilde tasarlanan iplerin kullanılması gerekmektedir. Ancak standart bir ipin diş temizliği için kullanılması dişlerin hasar görmesine yol açabilmektedir.

Diş İpi Ne İşe Yarar?

Dişlerin daha detaylı ve doğru bir biçimde temizlenmesine yol açmaktadır. Bundan dolayı da uzmanlar tarafından mutlaka düzenli olarak kullanılması önerilmektedir. Dişlerde dişin fırçalanmasına rağmen kalan diş artıklarının temizlenmesini sağlamaktadır. Böylelikle daha temiz ve sağlıklı dişlerin oluşmasına yol açmaktadır. Genel anlamda diş ipi ne işe yarar sorusu bu şekilde cevaplandırılmaktadır.

Diş İpi Haftada Kaç Kez Kullanılır?

Dişte yer alan artıkların temizlenmesini sağlamakta olan bu ipin her gün bir defa kullanılması gerekmektedir. Yani haftada 7 gün kesinlikle kullanılması önerilmektedir. Böylelikle dişler daha temiz hale gelebilmektedir. Kürdanlı diş ipi kullanımı ise oldukça basittir. Plastik olan gövdesinden tutup, iki dişin arasında kalan yiyecekleri yine dişetinin altına kadar inerek, baskı uygulayıp çıkararak temizlemektedir. Daha kolay ve pratik bir kullanıma sahip olduğu bilinmektedir.

Diş İpi Dişlerin Arasını Açar mı?

Hastaların büyük bir kısmı diş ipi kullanımı ile dişlerinin arasının açılıp açılmayacağını merak etmektedir. Bu ip dişlerin arasının açılmasına neden olmamaktadır. Diş yapısına uygun olarak üretildiğinden dolayı bir sıkıntı oluşturmamaktadır.

Diş Teli Varken Diş İpi Kullanılır mı?

Bazı durumlarda diş teli varlığında diş eti kullanımı sorun oluşturabilmekte veya zorlayıcı olabilmektedir. Ancak imkansız değildir. Mutlaka uzman bir hekime danışılması gerekmekte ve uygun görülür ise kullanılabilmektedir.

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