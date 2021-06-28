Bakan Çavuşoğlu G20 Toplantısı için İtalya'da 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 İtalya Dönem Başkanlığı çerçevesinde Matera'da gerçekleştirilecek G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Bakan Çavuşoğlu'nun katılacağı toplantıda, Kovid-19 salgını ve benzeri müstakbel sınamalar bağlamında çok taraflılık ve küresel yönetişimin önemi ile uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi konularında fikir alışverişinde bulunulacak. Ayrıca, eğitim, iklim değişikliği, şehirleşme ve göç gibi ana başlıklar altında Afrika’nın sürdürülebilir kalkınmasına yönelik müşterek çabaların ele alınması öngörülmektedir.

Ayrıca Bakan Çavuşoğlu, 29 Haziran günü Dışişleri ve Kalkınma Bakanları Ortak Toplantısı’na katılacak. Ortak Toplantıda kabul edilmek üzere hazırlanan Matera Deklarasyonu’yla gıda güvenliği sorunuyla mukabele ve 2030’a kadar Sıfır Açlık hedefine yönelik G20 Eylem Çağrısında bulunulması öngörülüyor.

G20 üyelerinin ve davetli ülkelerin çoğunluğunun Dışişleri Bakanı düzeyinde katılım sağlaması beklenen toplantı kapsamında, Bakan Çavuşoğlu'nun ikili görüşmeler yapması bekleniyor.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU HOLLANDALI VE AVUSTURYALI MEVKİDAŞLARI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın başkenti Roma'da Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu ve Suriye konulu kısıtlı katılımlı Bakanlar Toplantısı için geldiği İtalya’nın başkenti Roma’da ikili temaslarını sürdürüyor.

Çavuşoğlu temasları kapsamında Lübnan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Zeina Akar ile görüştü. Sonrasında Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ile görüşme gerçekleştiren Çavuşoğlu, Avusturyalı mevkidaşı Alexander Schallenberg ile bir araya geldi.