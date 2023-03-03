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DHA

Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan '2021 Yılı Terörizm Raporu'na tepki gösterdi.

DHA'nın haberine göre; Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, ABD Dışişleri Bakanlığının 2021 Yılı Terörizm Raporu hakkında Bakanlığa yöneltilen bir soruya yazılı cevap verdi.

Söz konusu rapora tepki gösteren Bilgiç, "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2021 Yılı Terörizm Ülke Raporu, ülkemizin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturan terör örgütleriyle mücadelesini kasıtlı bir şekilde çarpıtmaktadır. Türkiye, PKK/PYD/YPG, DHKP-C, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere, terör örgütleriyle hiçbir ayrım gözetmeden yürüttüğü mücadelesini hukuk temelinde sürdürmekte, bu alanda uluslararası çabalara etkin katkı sağlamaktadır. Raporda, PKK terör örgütünün uzantısı olan sözde 'SDG'nin ABD'nin DEAŞ'la mücadeledeki ortağı olarak zikredilmesi, bir terör örgütüyle mücadelede bir diğer terör örgütünün kullanılmasının yanlışlığının ABD makamlarınca halen idrak edilemediğini ortaya koymaktadır. Raporda, taraflı basın haberlerine atfen, Suriye ve Irak'a yönelik terörle mücadele operasyonlarımızın sivil kayıplara yol açtığı iddialarına yer verilmesi de ayrıca bir garabettir" ifadelerini kullandı.

Bilgiç, Türkiye'nin, ABD ve müttefiklerinden terörle mücadelede tutarlı, kararlı ve etkili bir yaklaşım beklentisini muhafaza ettiğini belirterek, "2016 yılında ülkemizdeki kanlı darbe girişiminin faili olan ve ABD dahil, bulunduğu her ülkede suç faaliyetlerine karışan FETÖ'nün terör örgütü niteliği, Türk yargısı tarafından somut delillere dayanan yargı kararlarıyla ortaya konmuştur. Bu nedenle, raporda FETÖ mensuplarına karşı mücadelemizin siyasi saikli olarak nitelendirilmesi kabul edilemez. ABD'den beklentimiz, ülkesindeki FETÖ mevcudiyetini ve faaliyetlerini bir an evvel sonlandırmasıdır. Raporda, kulaktan dolma ve taraflı basın haberlerine dayanan iddialara yer verilmesi ise, raporun ciddiyeti hakkında şüphe uyandırmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.