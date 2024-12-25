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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanlığı'ndan Kazakistan'daki uçak kazasına ilişkin açıklama | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanlığı'ndan Kazakistan'daki uçak kazasına ilişkin açıklama

        Dışişleri Bakanlığı tarafından Kazakistan'da yaşanan uçak kazasına ilişkin yapılan açıklamada, "Yolcu uçağının bu sabah Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında düşmesinden dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Bu zor günlerinde Azerbaycanlı ve Kazakistanlı kardeşlerimize her türlü desteği vermeye hazırız." denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 12:29 Güncelleme: 25.12.2024 - 12:29
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        Dışişleri'nden Kazakistan'daki uçak kazasına ilişkin açıklama
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        Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'da gerçekleşen uçak kazasına ilişkin açıklama yapıldı.

        Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        "Bakü-Grozny seferini yapan bir yolcu uçağının bu sabah Kazakistan’ın Aktau şehri yakınlarında düşmesinden dolayı derin üzüntü duyuyoruz.

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        Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifa diliyoruz.

        Bu zor günlerinde Azerbaycanlı ve Kazakistanlı kardeşlerimize her türlü desteği vermeye hazırız."

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