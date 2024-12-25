Dışişleri Bakanlığı'ndan Kazakistan'daki uçak kazasına ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığı tarafından Kazakistan'da yaşanan uçak kazasına ilişkin yapılan açıklamada, "Yolcu uçağının bu sabah Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında düşmesinden dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Bu zor günlerinde Azerbaycanlı ve Kazakistanlı kardeşlerimize her türlü desteği vermeye hazırız." denildi
Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'da gerçekleşen uçak kazasına ilişkin açıklama yapıldı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Bakü-Grozny seferini yapan bir yolcu uçağının bu sabah Kazakistan’ın Aktau şehri yakınlarında düşmesinden dolayı derin üzüntü duyuyoruz.
Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifa diliyoruz.
Bu zor günlerinde Azerbaycanlı ve Kazakistanlı kardeşlerimize her türlü desteği vermeye hazırız."