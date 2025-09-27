Dışişleri Bakanlığı'ndan Kıbrıs Adasının güneyindeki izinsiz gemi faaliyetine tepki geldi

Keçeli, Ramform Hyperion adlı geminin Kıbrıs Adası'nın güneyindeki faaliyetleri hakkındaki soruya yanıt verdi.

Kıbrıs Adası'nın eşit sahibi olan Kıbrıs Türk halkının, Ada'nın etrafındaki deniz alanları üzerinde de eşit hak sahibi olduğunu vurgulayan Keçeli, "Yalnızca Kıbrıs Rum halkını temsil eden GKRY'nin, Kıbrıs Türk halkı adına Ada’nın etrafında tek taraflı tasarrufta bulunma yetkisi yoktur." açıklamasında bulundu.

Keçeli, bu çerçevede, Ramform Hyperion adlı Norveç bayraklı geminin, Ada'nın güneyindeki ve Kıbrıs Türk halkının da eşit hak sahibi olduğu kıta sahanlığında icra ettiği izinsiz faaliyetlere dair Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kayıtlı görüşleri paylaştıklarını bildirdi.

Türkiye'nin KKTC makamlarının ortaya koyduğu haklı tepkiyi desteklediğinin altını çizen Keçeli, "Bu vesileyle, üçüncü tarafları GKRY’nin uzlaşmaz tutumuna destek olmak yerine diyalog ve işbirliğini teşvik etmeye davet ediyoruz." açıklamasını yaptı.