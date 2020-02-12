Habertürk muhabiri Veysi İpek'in haberine göre Van’ın Çatak ilçesine bağlı Korulu Mahallesi Sığırcık mezrasında yaşayan diyaliz hastası Nimet Puli, kar nedeniyle yollar kapalı olduğundan hastaneye gidemedi. Diyalize girmesi gereken Puli için yakınları jandarmadan yardım istedi. Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan bölgeye askeri helikopterle ulaşıldı.
Puli için havalanan Jandarma Genel Komutanlığı'na ait helikopter, saat 09.55’te hastayı alarak ilçeye döndü. Saat 10.10’da Çatak İlçe Jandarma Komutanlığı helikopter pistine inişi yapan helikopterden alınan Puli, hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edilerek Çatak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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