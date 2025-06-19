Diyarbakır'da kahreden cinayet!
Olay, Diyarbakır'da meydana geldi. Diyarbakır'da kan donduran bir çocuk cinayeti işlendi. 10 yaşındaki çocuk evinin önünde oynarken kayboldu. Saatler sonra bir apartmanın merdiven boşluğunda cansız bedeni bulundu. Küçük kızın bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Katil zanlısı ise kuzeni çıktı.
Giriş: 19.06.2025 - 22:16 Güncelleme: 19.06.2025 - 22:16
Olay, Diyarbakır'da meydana geldi.
Diyarbakır'da kan donduran bir çocuk cinayeti işlendi.
10 yaşındaki çocuk evinin önünde oynarken kayboldu.
Saatler sonra bir apartmanın merdiven boşluğunda cansız bedeni bulundu.
Küçük kızın bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.
Katil zanlısı ise kuzeni çıktı.
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