Diyarbakır'da piknik yapanların arasına at daldı: 1'i çocuk, 2 yaralı
Diyarbakır'da sahibinin kontrolünden çıkan at, piknik yapan ana sınıfı öğrencileri, öğretmen ve velilerin arasına daldı. Olayda başına ve vücuduna darbe alan 6 yaşındaki kız öğrenci ile 1 öğretmen yaralandı, sahibi ise atla kaçtı.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Hazreti Süleyman Camisi'nin de içinde yer aldığı Millet Bahçesi'ne ana sınıfında eğitim gören 12 öğrenci, öğretmen ve velileriyle piknik yapmaya geldi.
Alanda bulunan ve para karşılığında insanların binip hatıra fotoğrafı çektirdiği atlardan biri, üzerindeki sahibinin kontrolünden çıkıp, grubun arasına daldı.
Olayda, atın üzerinden geçtiği 6 yaşındaki Viyan G. adlı kız öğrenci, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden, bir öğretmen de hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, sahibi ise atla kaçtı.
Öğrenci ve öğretmen ilk müdahalelerinin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.
Viyan G.'nin ailesi, tedavinin ardından atın sahibinden şikayetçi olacağını söyledi.