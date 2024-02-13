Diyarbakır Havalimanı'nda ocak ayında 170 bin 85 yolcuya hizmet verildi

Diyarbakır Havalimanı geçen ay 170 bin 85 yolcuya hizmet verdi.

Diyarbakır Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, geçen ayın istatistiklerini açıkladı.

Diyarbakır Havalimanı'nda ocak ayında iç hat yolcu trafiği 160 bin 762, dış hat yolcu trafiği 9 bin 323 oldu, toplam 170 bin 85 yolcuya hizmet verildi.

Havalimanında iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 912, dış hatlarda 75 olmak üzere toplamda 987'ye ulaştı.

Kargo, posta ve bagaj trafiği ise toplam 1323 ton oldu.