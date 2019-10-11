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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 39’uncu gününde

İHA

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin nöbeti, 39'uncu gününe girdi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 39’uncu gününde

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin nöbeti, 39’uncu gününe girdi.
Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül’de HDP il binası önünde oturma eylemine başlayan ailelerin bekleyişi sürüyor. Türkan Mutlu, 7 yıl önce Balıkesir'de üniversiteyi kazanıp kayıt yaptırmayan ve kandırılarak dağa götürüldüğünü iddia ettiği kızı Ceylan Şeyma Tekin (24) için 16 Eylül akşamı oturma eylemine başladı. 25 günü aşkın süredir oturma eylemine devam eden Türkan Mutlu, “7 sene oldu kızım gideli. 15 gün İstanbul'da tutmuşlar, sonra buraya getirmişler, bir ay da burada tutmuşlar. Çok insanlar araya koydum, gönderdim, bana senin kızın gelmek istemiyor denildi. 7 senedir ben kızımın peşindeyim, evimde oturmadım, onu arıyorum. Avrupa’ya kadar gittim. Çok yerlere başvurdum. İnşallah Allah’ın izniyle kızım sağdır, ben kızımı istiyorum. Artık hiçbir anne ağlamasın, ne asker ne polis, ne ben ve benim gibi anneler artık ağlamasın. Artık biz bir huzur istiyoruz. Ceylan beni duyuyorsan gel, dön benim kapım sana açık, biz perişanız. Gel teslim ol, pişman ol, merhamete gel” dedi.

“Kürtleri düşünseydiler elin silah değil kalem tutardı”
Kızına seslenerek gittiği yolun yol olmadığını dile getiren acılı anne Mutlu, şöyle devam etti:
“Senin yürüdüğün yol yol değil. Senin 7 sene ömrünü çaldılar, eline ne geçti. Bu yolda gidersen ya ölüsün ya da katilsin. Gel kızım, devlete teslim ol, artık yeter, inşallah geleceksin, katil olma. Seni düşünseydiler, Kürtleri düşünseydiler bugün senin elinde kalem vardı, elinde silah olmazdı, seni öldürüyorlar, öldürtüyorlar. Sen inşallah geleceksin, katil de olmayacaksın. Seni bekliyorum. Devletten sana zarar gelmez, adalete teslim ol, inşallah kafana koydukları zihniyet boştur. Senin gücün o yolu tutmaz.”

DİYARBAKIR

11 Ekim 2019 Cuma

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