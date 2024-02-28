Diyarbakır'da 6 aracın karıştığı kazada 12 kişi yaralandı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Daha sonra kazaya karışan yolcu minibüsüne de 21 HO 1097 plakalı yolcu minibüsü yandan çarptı.

Dicle Üniversitesi girişinde M.S. yönetimindeki 21 M 0079 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen S.G'nin kullandığı 07 BKF 423 plakalı otomobile arkadan, otomobil de 21 ABG 132, 06 DRJ 842 ve 21 DR 261 plakalı diğer araçlara çarptı.

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