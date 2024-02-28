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        Diyarbakır'da 2 minibüs çarpıştı: 3'ü ağır, 8 yaralı (2)

        KAZAGÜVENLİK KAMERASINDADiyarbakır'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile kapalı kasa minibüsün çarpıştığı, 3'ü ağır 8 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ali Emiri Caddesi 3'üncü Sokak'ta Cahit A. idaresindeki 21 HO 1040 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, sağından gelerek aniden sola dönüş yapan isteyen 34 BVY 613 plakalı kapalı kasa minibüse çarpıyor. Daha sonra kontrolden çıkan kapalı kasa minibüs, lokantanın duvarı ile park halindeki otomobile çarparak duruyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 12:26 Güncelleme: 28.02.2024 - 12:30
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        Diyarbakır'da 2 minibüs çarpıştı: 3'ü ağır, 8 yaralı (2)
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        KAZAGÜVENLİK KAMERASINDADiyarbakır'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile kapalı kasa minibüsün çarpıştığı, 3'ü ağır 8 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ali Emiri Caddesi 3'üncü Sokak'ta Cahit A. idaresindeki 21 HO 1040 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, sağından gelerek aniden sola dönüş yapan isteyen 34 BVY 613 plakalı kapalı kasa minibüse çarpıyor. Daha sonra kontrolden çıkan kapalı kasa minibüs, lokantanın duvarı ile park halindeki otomobile çarparak duruyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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