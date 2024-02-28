Diyarbakır'da 2 minibüs çarpıştı: 3'ü ağır, 8 yaralı (2)

KAZAGÜVENLİK KAMERASINDADiyarbakır'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile kapalı kasa minibüsün çarpıştığı, 3'ü ağır 8 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ali Emiri Caddesi 3'üncü Sokak'ta Cahit A. idaresindeki 21 HO 1040 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, sağından gelerek aniden sola dönüş yapan isteyen 34 BVY 613 plakalı kapalı kasa minibüse çarpıyor. Daha sonra kontrolden çıkan kapalı kasa minibüs, lokantanın duvarı ile park halindeki otomobile çarparak duruyor.

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