Depremzede Kahramanmaraşlı ustalar, altın takı üretimine Diyarbakır'da yeniden başladı

OSMAN BİLGİN -"Asrın felaketi"nde, Kahramanmaraş'ta iş yerleri yıkılan veya zarar gören 10 altın ustası, Diyarbakır'daki atölyelerde üretim gerçekleştiriyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde kentteki iş yerleri yıkılan veya zarar gören 10 altın ustası, Diyarbakır'da yeni bir yaşama başladı.

Ustalar, Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası'nın çatısı altında, kentteki çeşitli atölyelerde yeniden altın takı üretimine başladı.

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel, AA muhabirine, Kahramanmaraş'ın kuyumculuk sektörü açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, yaşanan depremle birlikte Kahramanmaraş'ta sektörün zarar görmesinin kendileri için üzücü olduğunu söyledi.

Bölgede üretimin büyük kısmının Kahramanmaraş'tan yapıldığını, depremin ardından bu sektörün sekteye uğradığını kaydeden Yüksel, depremden etkilenen üreticilerin olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş'tan 10 altın ustasının Diyarbakır'a geldiğini, bu ustaların çeşitli atölyelerde çalışmaya başladığını bildiren Yüksel, ustaların kentte üretim yaptığını söyledi.

Ustalara her konuda yardımcı olduklarını ifade eden Yüksel, "Bizler onlara el, ayak olduk. 'Yeter ki üretim yapın, biz de size yardımcı olalım.' dedik. Onlara her türlü desteği veriyoruz. Kentte toplam 60 atölye var. Ustalarımız, 10 ayrı atölyede çalışıyor." dedi.

- "Depremde, çok kaybımız vardı ama mücadeleyi de bırakmamak lazım"

Usta Ali Çiftaslan, depremde iş yerlerini kaybettikten sonra bir süre devletin olanaklarından faydalandıklarını ve daha sonra da Diyarbakır'a ailesiyle birlikte yerleştiğini söyledi.

Diyarbakırlı dostlarıyla görüşmeleri sonucu Diyarbakır'a taşınmaya karar verdiklerini bildiren Çiftaslan, şöyle konuştu:

"Daha önce Diyarbakır'daki esnafla ticari ilişkilerimiz vardı. Bu ilişkiler sonra dostluğa dönüştü. Ayrıca, Diyarbakır ve Kahramanmaraş'ın takı tasarımları da benzer. Bunlardan dolayı Diyarbakır'a yerleştik. Burada işimize başladık. Kahramanmaraş'ta sürdürdüğümüz işi burada da devam ettiriyoruz. Diyarbakırlı hemşerilerimizin, dostlarımızın, esnafımızın misafirperverlikleri, bizi kabullenmeleri, kendilerinden ayırt etmemeleri, yaşadığımız olaydan sonra daha bir sarılmaları, samimi olmaları bizi sevindirdi. Depremden dolayı maddi ve manevi kayıplarımız oldu. Hayat devam ediyor. Depremde, çok kaybımız vardı ama mücadeleyi de bırakmamak lazım. Bir şekilde devam etmek gerekiyor."

Eşiyle birlikte atölyede çalıştığını kaydeden Çiftaslan, Diyarbakır'da da ekmeklerini kazanmaya, hayatlarını idame ettirmeye çalıştıklarını aktardı.

Kahramanmaraş'tan gelen ustaların Diyarbakır'a renk kattığını aktaran Çiftaslan, "Sanatımızı yapıyoruz, kalfalarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz. Bizden sonra da kısmet olursa onlar devam ettirecek. Kahramanmaraşlı bir sanatkar olarak Diyarbakır'da üretimimize devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Kahramanmaraş'ta düzenimiz dağıldı"

Usta Sıddık Denizdurduran da Kahramanmaraş'taki Kuyumcukent'te bulunan dükkanının depremde yıkıldığını söyledi.

"Asrın felaketini yaşadıktan sonra Kahramanmaraş'ta düzenimiz dağıldı. Biz de Diyarbakır'a geldik." diyen Denizdurduran, Diyarbakır'da yeniden imalat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Denizdurduran, "Orası da burası da evimiz. Diyarbakır'da yabancılık çekmiyorum. Burada bir şeyler üretebilirsek memnun oluruz." diye konuştu.

Atölye sahibi Ali Topuz da bünyelerinde çalışmaya başlayan Kahramanmaraşlı ustalarla bir aile gibi olduklarını dile getirdi.

Kahramanmaraşlı altın üreticilerinin Diyarbakır'ın kuyumculuk sektörüne farklı bir bakış açısı getirdiğini anlatan Topuz, "Depremden etkilenen vatandaşlarımız yanımızda çalışıyor. Diyarbakır'ın üretimine de katkı sağlıyorlar." dedi.